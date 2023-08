¿Cómo incluir los sabores peruanos en nuestro día a día?

El Hotel Hilton de Bogotá fue el escenario de un Festival Gastronómico enfocado en la exquisita cocina de Perú. Para este evento se contó con el apoyo de la embajada del país vecino y reunió dos talentos internacionales, el chef peruano Rafael Cohen, y Adrián Gerboles, el chef residente del hotel en la capital colombiana.

Teniendo en cuenta que Perú tiene una de las gastronomías más destacadas a nivel mundial, es interesante cómo los colombianos no nos hemos acercado más a esta propuesta multisensorial, es por eso que entrevistamos a los dos expertos para conocer un poco más de lo que esconden los platos del país andino.

Cromos: ¿Por qué se decidió apostarle a la gastronomía peruana en esta edición del festival?

Adrián Gerboles: Esto fue como una trilogía, después de nosotros como hotel, fue la embajada y fue el chef invitado que es Rafael, cuando tres patas de algo funcionan en trípode no hay chance de que algo salga mal, creo que la llegada de la embajada en cuanto a los clientes, acercarlo a la comunidad peruana que hay aquí, el hotel como anfitrión que es un lugar bonito, accesible a la llegada y demás, y Rafael en cuanto a la habilidad culinaria, creo que son cosas que no pueden salir mal.

C: ¿Cómo se dio la construcción de los platillos que estarían disponibles?

Rafael Cohen: Es algo que traje de Perú, en mucha comunicación con Adrián, le indiqué los platos que íbamos a hacer acá, son platos que representan mucho al país, con bastante sabor, le comuniqué a Adrián la propuesta que queríamos dar, eso estuvo muy bien, en un momento en otro país quisimos hacerlo y sabemos que es algo que definitivamente mueve, Adrián conoce el sabor y fue un match de saberes.

C: ¿Cuál fue el primer platillo que se te vino a la cabeza?

RC: Voy a retirar el ceviche porque es algo que ya lo conocemos a nivel mundial, pero la carapulcra, sopa seca acompañado con chicharrón, es un plato del sur de Lima, es la carapulcra chinchana que le echan un aderezo de cebolla, ajo, ají panka, con papa. En Lima la hacen con papa seca, acá lo he hecho con papa blanca que es fresca, lo acompañamos con una pasta que se cocina en un aderezo de albahaca, acompañado de un chicharrón bien crocante, es un plato típico del sur de Lima.

C: ¿Qué le dirías a los colombianos para que se animen a probar la comida peruana?

RC: La verdad creo que la comida colombiana es muy buena, creo que tiene mucha identidad, es una comida que está como para abrirla más, ahora que muestren la comida peruana sí, que empiecen a probarla porque definitivamente es como que te puedes inspirar, el peruano de por sí habla de la gran diversidad que tiene, en Colombia también tiene mucha cultura nativa. Entonces pueden comenzar a aventurarse.

C: ¿Cuáles serían esos ingredientes clave que podemos agarrar de la cocina peruana?

RC: Tienen papas, tienen hierbas acá también, en papas tenemos mucha diferencia, tenemos más de 4 mil clases, pero acá tienen papas muy ricas, aquí me he quedado sorprendido porque tengo un producto que es la Mashua, es los Andes y acá le dicen cubios. Es la segunda vez que vengo a Bogotá con un evento gastronómico y me he dado con la sorpresa de estos productos y por eso hice un plato como la pachamanga, entonces Colombia tiene producto, solo que ahora deben aventurarse y salir de lo tradicional.

C: ¿Qué es lo que más te ha gustado de la cocina colombiana?

RC: El cocinero colombiano tiene mucho sabor, tiene mucha pasión por la comida, en estos días que he estado en la cocina de Adrián demuestran el compromiso, la actitud, las ganas de sacar su producto y ganas de aprender, además son de bastante paladar, les gusta sacar una buena comida con buen sabor, estoy muy agradecido.