Descubre ‘Oda’, restaurante colombiano entre los 100 mejores del mundo

Colombia ha vuelto a brillar en la escena culinaria mundial con la inclusión de ‘Oda’ en la prestigiosa lista de los 100 mejores restaurantes del mundo, ocupando el codiciado puesto número 99 según el ranking de 50 Best.

Este reconocimiento consolida a ‘Oda’ como uno de los destinos gastronómicos más destacados no solo en Latinoamérica sino a nivel global.

Un tesoro en gastronómico en Cedritos, Bogotá

Ubicado en el corazón de Cedritos, ‘Oda’ ha logrado cautivar a los paladares más exigentes desde su apertura en julio de 2021. Este oasis culinario se ha destacado por ofrecer una experiencia única en la que la riqueza de los productos colombianos cobra vida a través de una cocina de autor.

Detrás de cada plato de ‘Oda’ hay una cadena de esfuerzos que involucra a comunidades locales y a todos los individuos que contribuyen a la producción de los ingredientes que llegan a la mesa. Este enfoque colaborativo no solo enaltece los sabores autóctonos de Colombia, sino que también fortalece los lazos con las comunidades locales, convirtiendo cada comida en una experiencia cultural única.

La distinción otorgada por Latin America’s 50 Best Restaurants y The World’s 50 Best Restaurants consolida a ‘Oda’ como un referente culinario a nivel mundial. La organización británica, con más de 1.600 jurados en todo el mundo, destaca a los chefs y restaurantes que apuestan por la sostenibilidad, la investigación y el desarrollo gastronómico.