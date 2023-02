Recetas con huevos: 3 opciones para que disfrutes en el desayuno

El huevo es el producto alimenticio con mayor densidad de nutrientes entre los ingredientes de consumo habitual. Es rico en aminoácidos esenciales, ácidos grasos, algunos minerales que requiere el cuerpo y vitaminas.

Su alto valor nutritivo y su bajo contenido calórico juegan un papel importante no solo en la dieta de la población en general, sino también en algunos colectivos con necesidades nutricionales especiales, como los ancianos, los jóvenes, las mujeres embarazadas, las personas que hacen dietas hipocalóricas y los vegetarianos.

Puedes leer: Tortilla de espinacas con huevo y queso mozzarella

Los nutrientes se dividen entre la clara (compuesta por agua y proteína) y la yema (compuesta por grasa, minerales, colesterol y algunos oligoelementos).

El huevo es fuente de vitamina A, vitamina D, vitamina E, riboflavina, niacina, ácido fólico, vitamina B12, biotina, ácido pantoténico, fósforo, hierro, zinc y selenio. Lo que hace que este alimento sea rico en nutrientes y extremadamente bajo en calorías.

Así mismo, este producto es altamente versátil, por lo que puedes incluirla en una variedad de recetas y aprovechar las propiedades anteriormente mencionadas. Por ello, acá te dejamos algunas preparaciones para que prepares huevos en el desayuno.

Recetas con huevos

A continuación, te dejamos 3 opciones de recetas con huevos para que innoves en la forma en la que comes este producto al desayuno.

Opción #1: huevos benedictinos

Los huevos suelen ser fundamentales en el desayuno para muchas personas. Además, es un producto que se adapta con facilidad a una diversidad de preparaciones.

Lee también: Desayunos saludables: 5 alimentos que deberían hacer parte de sus platos

Así mismo, la versatilidad del huevo permite que se prepare de diversas formas. Por ejemplo, es posible realizarlos benedictinos, los cuales, se caracterizan por llevar salsa holandesa y estar entre dos mitades de pan o sobre tostadas.

Carolina, mujer apasionada por la cocina, ha escrito para el portal especializado Recetas Gratis cómo llevar a cabo esta receta.

Lee aquí toda la receta.

Empieza el día con los sabores más exquisitos. Llénate de energía y a disfrutar. Fotografía por: Pexels

Opción #2: huevos escalfados o poché

La técnica del escalfado consiste en cocer un producto dentro de un recipiente con agua caliente que no supere los 80ºC, lo ideal es que no llegue a hervir para que el huevo no se deshaga en el momento de la cocción.

De la mano de la chef Paola Quintanilla Ramírez egresada de la Escuela Mariano Moreno en Bogotá, nos comparte la receta ideal para hacer unos huevos escalfados o más conocido como poché.

Lee aquí toda la receta.

Puedes leer: Comida para la noche: ¿Qué se puede preparar y qué alimentos ingerir?

Opción #3: huevos a la italiana

Puedes aprovechar las propiedades nutricionales del huevo con una receta de origen italiano que le encantará a tu familia y amigos.

La bloguera y amante de la cocina Montse Morote Ortega ha reseñado a través del portal especializado Recetas Gratis cómo puedes preparar esta receta también conocida como huevos en el purgatorio y con la que puedes innovar en el desayuno.

Lee aquí toda la receta.