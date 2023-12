¿Cómo saber si tu perro se siente amado? Con estas señales agradece tu cariño

El amor entre humanos y perros es una de las relaciones más especiales que existen. Los canes son animales fieles, cariñosos y leales, que ofrecen a sus dueños una compañía incondicional. Por su parte, los humanos responden a este amor con cuidados, cariño y respeto.

Existen muchas razones por las que las personas amamos a los perros. En primer lugar, son muy sociales por lo que necesitan contacto constante. Además, cuando ven a su amo, su cola comienza a latir y nos muestra su alegría.

Puedes leer: Darle besos en la boca a tu perro es malo. Ojo, tu salud corre riesgo si lo haces

También, son muy inteligentes y capaces de aprender. Podemos enseñarles trucos, a comportarse en sociedad y a ser nuestros compañeros de aventuras. Esto nos hace sentir orgullosos de ellos y de nosotros mismos.

Los perros se han ganado el lugar de mejor amigo del hombre. Fotografía por: Pixabay

Todos estos gestos tu mascota los agradece de alguna forma porque se siente amado por ti. Si no sabes cómo lo hace, acá te contamos para que sepas lo feliz que es tu peludito a tu lado.

¿Cómo saber si mi perro se siente amado?

Laura Morales, auxiliar de veterinaria y redactora especializada en contenidos sobre mascotas, ha escrito para el portal Wakyma que, aunque los animales no pueden decirnos con palabras lo agradecidos que están, si tienen peculiares maneras para demostrarlo. Algunas de ellas son:

Persigue

Cuando un perro siente gran afinidad con su amo, lo suele acompañar a todos lados. Aunque en ocasiones esto es un síntoma de apego excesivo, también puede ser una forma de protegerte y darte las gracias por hacer lo mismo con él.

Lee también: 10 nombres para perros chiquitos, ¡perfectos para tu nuevo amigo peludo!

Si tu perro te quiere, él siempre va a querer estar junto a ti. Los canes no necesitan descansar de su amo, de hecho, pueden sentir que estar allí es el mejor lugar del mundo. Esto no significa que a veces no quiera estar en su cama o pasar un tiempo de reposo.

Lamer

Si en más de una ocasión tu canino te ha lanzado un lengüetazo después de haberlo acariciado, darle comida o cualquier otra acción de cuidado, es porque tu perro te está diciendo “gracias”. Es su manera de besarte y casi siempre suele hacerlo en las manos o en la cara.

Si a ti no te gusta esta demostración de amor, puedes enseñarle poco a poco, con paciencia y mucho cariño. Busca un punto intermedio para que el perro no se ofenda, por ejemplo, deja que te lama la mano y no el rostro.

Mueve la cola

Esta es una de las áreas a las que más debes prestar atención cuando tienes una mascota. La cola, su posición y movimiento, son indicadores claros de los sentimientos de un animal. En este caso, para agradecerte, suelen moverla rápido expresando felicidad.

Puedes leer: Estas son algunas señales de que tu perro está envejeciendo

Entonces, si tu perro menea la cola con intensidad cuando está cerca tuyo, significa que está profundamente feliz. Menear la cola, en la mayoría de los casos, es un acto de excitación. El entorno o el ambiente te ayudarán a saber si es una reacción positiva o negativa.

Presta los juguetes

Existen perros que tienen un juguete favorito y no permiten que nadie lo coja. De hecho, suelen ponerse de muy mal humor cuando esto sucede. Pero, cuando están muy agradecidos contigo, acercarán el juguete a ti para demostrar su cariño.