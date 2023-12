¿Cuál es la mejor edad para adoptar a un perro?

Adoptar un perro es un acto de amor y solidaridad que tiene grandes beneficios para el animal, el adoptante y la sociedad en general.

En primer lugar, adoptar le da al can una segunda oportunidad de ser feliz. Muchos perros han sido abandonados o maltratados, y la adopción les brinda la oportunidad de vivir en un hogar lleno de amor y cariño.

Puedes leer: Nombres para perros criollos: 10 ideas para que le pongas a tu nuevo amigo

En segundo lugar, ayuda a disminuir la sobrepoblación de animales. Cada vez hay más canes en los refugios y albergues, y muchos de ellos son sacrificados si no son adoptados. Al acogerlos, ayudas a evitar que esto suceda.

Tener un perro en casa puede traer grandes beneficios para él y las personas que conviven allí. Fotografía por: Dasha Urvachova en Unsplash

Por lo anterior, muchos se preguntan cuándo es el momento indicado de llevar un cachorro a casa. Si todavía te lo preguntas, te contamos lo que dicen los expertos.

Lee también: Un perro chihuahua paralizó una autopista de Nueva York: el video se viralizó

Edad ideal para adoptar un perro

Mercè Garcia, adiestradora canina especializada en Modificación de Conducta, ha escrito para el portal Experto Animal cuál es la mejor edad para adoptar un can teniendo en cuenta diversos factores de cuidado.

“La edad recomendable para adoptar un cachorro está estrechamente relacionada con el período de socialización, una etapa que se inicia a las tres semanas de vida y que termina alrededor de los tres meses”, explica la experta.

Puedes leer: Razas de perros: estas son las 4 más populares en Colombia

Teniendo en cuenta lo dicho, la edad ideal que debería tener un perro para que lo lleves a casa es alrededor de los dos meses pues le cuesta menos comenzar a socializar con nuevas personas, entornos y sonidos.

A pesar de lo anterior, no significa que no puedas acoger en tu hogar a un can de cualquier edad. Basta con tener en cuenta las recomendaciones del veterinario y por supuesto, brindarle todo aquello que necesita dependiendo los años que tiene, su raza, su pelaje, entre otros factores.