Él es Beacon, el perro de terapia que apoya a gimnastas en los Juegos Olímpicos

En el mundo del deporte la salud mental es un factor crucial para el desempeño de los atletas. Por las derrotas, lesiones o la presión constante al competir se producen emociones difíciles de gestionar.

La salud mental es un tema que por años no ha sido atendido, hasta que la gimnasta olímpica Simone Biles se retiró temporalmente de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿Quién es el perro de terapia del equipo EE. UU. de gimnasia en los Juegos Olímpicos París?

Beacon, el nuevo integrante del Team USA gimnasia, es un golden retriver de 4 años que se ha robado el corazón de los atletas y miles de personas en internet. Es un gran compañero que le da a los deportistas una forma de exteriorizar sus emociones.

“Siento que, en cierto modo, bloquea la realidad y, a veces, eso es bueno para nosotros, para que no pensemos demasiado en las cosas. Me distrae de la realidad del dolor”, dijo Shilese Jones, en The Times, la gimnasta que recientemente ha enfrentado varias lesiones

¿Cómo llego un perro a los Juegos Olímpicos París 2024?

Luego de que las academias de gimnasia de Estados Unidos se alertaran y comenzaran a darle prioridad la salud mental de los atletas, Li Li Leung, la directora de USA Gymnastics, propuso incorporar un perro de terapia que acompañara a los gimnastas, tomando en cuenta todos los beneficios que la compañía puede ofrecer.

De esta forma Baecon acompaña a los gimnastas del Team USA en todas sus competencias, en especial en este gran evento de los Juegos olímpicos París 2024. Sin duda un gran logro para el reconocimiento de la salud mental, pues debe ser vista como otra prioridad que se debe evaluar y gestionar en todos los procesos olímpicos de los atletas.