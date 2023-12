La alegría de un perrito al encontrar un hogar causa lágrimas en redes: “No lloro”

Cada año, millones de perros se encuentran abandonados en las calles. Estos animales viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, expuestos a la violencia, el hambre y las enfermedades.

Rescatar un can callejero es un acto de amor y solidaridad. Es brindarle una segunda oportunidad a un animal que ha sido maltratado o abandonado.

Puedes leer: Darle besos en la boca a tu perro es malo. Ojo, tu salud corre riesgo si lo haces

Existen muchas organizaciones que se dedican a rescatarlos y les brindan atención médica, alimento y un hogar temporal. También, varias personas deciden tomar la iniciativa al ver algún can que necesita su ayuda.

Adoptar animales que se encuentran en la calle puede ser un gesto digno de alabar. Fotografía por: Freepik

Un acto de este tipo fue alabado en redes sociales cuando un grupo de personas rescata a un perrito, el cual, se veía muy asustado con la situación y después de un rato, lleno de felicidad.

Lee también: El milagro de Dino: el perro que despertó a su dueña de un coma y murió después

Rescate conmovedor de un perrito

En un video viral, una mujer rescata a un perro callejero asustado y desconfiado. Con paciencia y amor, la mujer logra ganarse la confianza del animal, que finalmente se convierte en su fiel compañero.

A pesar del rechazo inicial del perro, la mujer no se rindió y continuó mostrando su amor y compasión. Con el tiempo comenzó a verla como una amiga. Incluso, se les ve en un carro felices el uno con el otro pues el can lame con alegría a la joven.

Puedes leer: Un perro héroe: Tako, el canino que incautó 3.8 toneladas de cocaína, se jubiló

El video ha provocado una gran reacción emocional en las redes sociales. Las personas han expresado su alegría, solidaridad y admiración por la chica que rescató al perro. La escena final, en la que el perro agradece a la mujer ha sido particularmente conmovedora.

Algunos de los comentarios dicen: “Yo no estoy llorando, tu estas llorando”, “Un poco de lagrimacion”, “No me puedo ni imaginar cuanto maltrato recibió”, “Gracias por rescatarlo”, “Lloré mucho cuando vi tu video”, “Cómo le cambio su carita”, y “Se me parte el alma ver así a un perrito”.