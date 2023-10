Así manipulan los perros a sus amos, según expertos

El perro es sin lugar a dudas el mejor amigo del hombre: leal, afectuoso y excelente compañía. Sin embargo, las mascotas caninas también pueden llegar a usar su ternura y encanto para obtener lo que quieren de sus dueños.

Según un estudio de la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, los caninos han logrado desarrollar algunas formas de comunicación específica para los humanos, que algunas veces les permiten obtener exactamente lo que quieren.

En última instancia, la manipulación de un perro hacia su dueño puede ser inofensiva y, a veces, incluso adorable. Sin embargo, es importante establecer límites y mantener una comunicación clara con tu mascota para garantizar una relación saludable y equilibrada. La clave está en encontrar un equilibrio entre consentir a tu perro y mantener la disciplina, lo que ayudará a establecer una relación fuerte y de confianza.

Aquí, exploraremos algunas de las formas en las que los perros manipulan a sus dueños y cómo los propietarios pueden reconocer y abordar estos comportamientos de manera saludable.

1. Caritas tiernas y ojos de cachorro triste

Una de las tácticas más efectivas que los perros utilizan para manipular a sus dueños es el uso de su expresión facial. Los ojos grandes y tristes, las orejas hacia abajo y un ligero temblor en el labio inferior pueden derretir el corazón de cualquiera. Los perros han aprendido a utilizar esta expresión para obtener comida extra, atención o incluso un lugar en el sofá. Anne Burrows, de la investigación de la revista científica aseguró que los perros hacen ‘ojos de cachorro’. Según la experta, “durante un estudio de cinco años, analizamos cientos de perros en refugios y los que más hacían este tipo de gestos solían ser más adoptados que los caninos que no lo hacían”.

Cómo manejarlo: Si bien es difícil resistirse a esos ojitos tiernos, es importante establecer límites y no ceder constantemente a sus demandas. Los propietarios deben ser consistentes con las reglas y el entrenamiento para evitar que sus perros se salgan con la suya.

2. Lloriqueo y quejidos

Los perros pueden expresar su insatisfacción o deseo de atención a través de lloriqueos y quejidos. Esto puede ser particularmente efectivo cuando los dueños están ocupados o distraídos.

Cómo manejarlo: Es crucial entender las necesidades de tu perro y asegurarte de que estén satisfechas antes de ignorar el llanto. Sin embargo, no recompenses el comportamiento con atención excesiva, ya que esto puede reforzar la manipulación.

3. Atravesarse en tu camino

Cuando los perros quieren tu atención o están ansiosos por algo, a menudo se colocarán en tu camino. Pueden bloquear tu camino o interponerse entre tú y lo que estás haciendo.

Cómo manejarlo: En lugar de ceder inmediatamente a su demanda, enséñales a esperar pacientemente y recompensa su buen comportamiento cuando se tranquilicen.

4. Ignorar tus órdenes

A veces, los perros se hacen los sordos cuando reciben órdenes que no quieren seguir, como quedarse quietos o soltar un objeto que han tomado.

Cómo manejarlo: La clave aquí es el entrenamiento. La consistencia y la paciencia son esenciales para enseñar a tu perro a obedecer comandos. Recompensa el buen comportamiento y utiliza refuerzos positivos.

5. Manipulación para obtener comida

Los perros son expertos en hacer creer a sus dueños que no han sido alimentados, incluso si ya han comido. Pueden fingir hambre y seguirte a todas partes cuando perciben comida cerca.

Cómo manejarlo: Establece horarios de alimentación regulares y no cedas ante sus intentos de obtener comida fuera de estos horarios. Consulta con tu veterinario para asegurarte de que tu perro está recibiendo la cantidad adecuada de alimento.

