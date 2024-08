Murió actor que pidió que su perro fuera enterrado con él: ¿le cumplirán el deseo?

Alain Delon, uno de los actores más icónicos del cine francés, falleció el domingo 18 de agosto a los 88 años de edad. Reconocido por su talento y carisma, Delon no solo dejó una marca imborrable en la gran pantalla, sino que también incursionó como productor de cine, guionista y cantante.

Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, fue catalogado como uno de los hombres más codiciados del mundo del entretenimiento, consolidándose como una leyenda del séptimo arte.

¿Por qué Alain Delon pidió que enterraran a su perro con él?

Tras su fallecimiento, sus hijos, Alain Fabien, Anouchka y Anthony, anunciaron el luto que atraviesa la familia. Además de su extensa carrera, Alain Delon fue conocido por su profundo amor hacia los animales, en particular, sus perros. A lo largo de su vida, tuvo más de 50 perros, y su conexión con ellos fue tan profunda que deseaba ser enterrado junto a su última mascota, Loubo, un pastor belga malinois.

En una entrevista de 2018 con Paris Match, Delon expresó: “Loubo es un pastor belga al que amo como a un hijo. Si muero antes que él, le pediré al veterinario que nos vayamos juntos. Le dará una inyección para que muera en mis brazos. Prefiero eso a saber que morirá de pena sobre mi tumba”.

“Lo quiero como a un hijo. He tenido 50 perros en mi vida, pero tengo una relación especial con este. Me extraña cuando no estoy allí”, añadió el actor en la conversación.

¿Enterrarán al perro de Alain Delon con él?

Sin embargo, esta petición generó polémica tras su muerte. Diversos grupos defensores de los derechos de los animales en Francia criticaron la posibilidad de que su deseo fuera cumplido. Ante la controversia, la Fundación Brigitte Bardot, una organización dedicada a la protección de los animales, informó que la familia Delon aseguró que Loubo no será eutanasiado.

“¡No se preocupen por Loubo! Muchos de ustedes nos han enviado mensajes sobre el futuro de Loubo, el perro de Alain Delon”, publicó la fundación en la plataforma X (anteriormente Twitter). La familia confirmó que “tiene su hogar y su familia” y que se encargarán de cuidarlo.

Así, aunque el mundo del cine despide a una leyenda, la historia de Alain Delon y su amor incondicional por sus perros sigue viva; tan viva como sigue Loubo, mismo que aún tiene muchísimo amor por dar.

