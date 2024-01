¡Perro surfista! El video viral que muestra las habilidades de un can en la playa

Los perros son animales increíblemente inteligentes. Pueden aprender a realizar una amplia gama de tareas, desde obedecer órdenes básicas hasta realizar trucos complejos. De hecho, algunas razas de perros, como los Border Collie, se consideran entre las más inteligentes del mundo.

Asimismo, son capaces de aprender nuevas habilidades de manera rápida y eficiente. Esto se debe a que están naturalmente motivados para complacer a sus dueños. Con el entrenamiento adecuado, pueden aprender a realizar una gran variedad de destrezas.

Así lo dejó demostrado un perrito que se viralizó al poder surfear como todo un profesional en las playas de Colombia. El video del animal se hizo viral y ya tiene una gran variedad de halagos al can. Si aún no lo has visto, acá te lo mostramos.

Debido a la ola de calor en Colombia muchos animales buscan el agua para refrescarse.

El perro surfista de La Guajira

Tradicionalmente, se ha asumido que solo los humanos son capaces de hacer un deporte de este tipo. Sin embargo, en los últimos años, los animales también han demostrado su capacidad.

Un ejemplo de esto es un perro que fue visto surfeando con gran habilidad en las playas de Palomino, La Guajira, un departamento ubicado al norte de Colombia.

Con una habilidad y equilibrio excepcionales, el can logró surfear las olas del mar hasta llegar a la orilla de la playa, sin caerse ni una sola vez. Esta hazaña fue aplaudida por todos los que la presenciaron.

#Viral El perrito surfer no existe... Captaron en video a este peludo en cuatro patas surfeando en las olas de las playas de Palomino, La Guajira. #Noticias #Colombia #LaGuajira pic.twitter.com/XVJQKG66Lt — El Caimán Baq (@elcaimanbaq) January 24, 2024

La habilidad del animal fue captada en video y el clip se hizo viral. Por ello, ya muchos han comentado al respecto. Varios de los mensajes dejados por cibernautas hacen referencia a lo bien que llega a la playa sin caer de la tabla en la que está montado.