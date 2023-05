¿Por qué a tu gato no le gusta tener el agua y la comida junta?

Cuando decides adoptar un gato en tu casa debes saber que se requiere constancia para que sus cuidados sean los adecuados dependiendo su raza, su tamaño o los problemas de salud que pueda presentar.

Cada uno de los aspectos mencionados y otros, deben ser consultados con un veterinario para poder brindarle aquello que realmente necesita. Además, es indispensable que te informes sobre ciertos comportamientos que puede tener tu minino en algunas situaciones.

Por ejemplo, si notas que no come como tu quisieras es posible que no solo se deba a que posea un malestar o no le guste ese tipo de comida, también, factores como la ubicación del agua y el concentrado, pueden influir.

¿Por qué no se debe poner al gato el agua junto con la comida?

Según el portal especializado Bienestar felino un gato tiene un instinto cazador que le indica a su cuerpo que siempre debe comer presas recién cazadas. Por ello, el felino detecta rápidamente un alimento que no está en buenas condiciones.

Así mismo, los felinos son animales delicados con su paladar, por lo que, al momento de comer, siempre tendrán en cuenta la textura, el sabor, entre otros aspectos.

Este sería el motivo por el que siempre se debe tener separada el agua del alimento sólido, pues, si se daña o no sabe como debería, no lo comerá. También, si el agua se contamina, es posible que piense que está en mal estado y no la beba.

Teniendo en cuenta lo anterior, los consejos que da el portal para que esto no suceda son:

El recipiente destinado para el agua debe ser lo suficiente ancho para que el gato pueda llegar al agua sin problema.

Cambia el agua a diario y asegúrate que siempre esté lleno.

No pongas la comida justo al lado del agua, deja un espacio prudencial entre ambos bowls.

Ten presente que, si haciendo cambios en lo mencionado y o ajustando su alimento tu minino no come, debes llevarlo al veterinario para identificar qué es lo que ocurre en su organismo.