¿Qué significa que tu gato te de pequeños mordiscos? Estas son 3 razones

Los gatos son animales adorables que pueden traer mucha alegría a nuestras vidas. Su independencia, su curiosidad y su amor por la comodidad los convierten en mascotas ideales para personas de todas las edades.

Un felino puede ser un compañero fiel y cariñoso que nos proporcionará horas de diversión. Nos encantará verlos jugar, explorar y acurrucarse en nuestros brazos. Además, los mininos son muy limpios y no requieren muchos cuidados.

Algo que debes tener en cuenta son algunas actitudes que puede tener tu mascota frente algunas situaciones. Por ejemplo, si tu gato te ha mordido es posible que haya una causa pues no lo hace en vano o sin razón.

Los gatos requieren de cuidados constantes para mantenerse saludables. Fotografía por: Nathan Riley en Unsplash

¿Por qué mi gato me muerde?

El portal especializado Animalear ha listado algunas de las razones por las que tu gato te está mordiendo. Acá te dejamos varias de ellas:

Tiene miedo

El miedo es uno de los factores más importantes cuando se trata de defenderse. Los mordiscos son un arma para ello.

Si se sienten amenazados o acorralados, lo más seguro es que recurran a morder, pues es la defensa más natural que poseen. Lo mismo pasa cuando sientes que invaden su territorio o cuando se sienten incómodos por los cambios a su alrededor.

Por cariño

Muchas veces, por cariño, el felino te va a morder. Es una de forma de jugar contigo y demostrar lo mucho que te quiere.

Sin embargo, en este caso los mordiscos suelen ser más leves o suaves. Eso sí, debes poner límites para que no lo convierta en algo natural que puede hacer contigo.

Está jugando

Como en el punto anterior, jugar está en la naturaleza de un felino. Si te muerde un poco es porque quiere pasar un momento divertido.

Si quieres que no lo haga más, puedes optar por comprarle un juguete que pueda morder sin inconveniente. Así, no te lastimará.

¿Cansado de que lo toquen?

Aunque los mininos son animales muy cariñosos, no todos suelen disfrutar de las caricias constantes. Con su lenguaje corporal puedes asegurarte de saber si quiere o no estar en esa posición.

Puede que no sea muy difícil que lo notes pues los gatos son animales muy expresivos. No ignores las señales para que no salgas con lesiones.