Sí es posible clonar tu mascota, ¿lo harías? Acá te contamos cuánto cuesta

Las mascotas no son solo animales domésticos, son miembros de la familia que llenan nuestros hogares de alegría, compañerismo e incondicionalidad. Su presencia en nuestras vidas va más allá de la simple compañía, aportando beneficios físicos y emocionales que impactan positivamente en nuestro bienestar.

Nos brindan un amor puro y desinteresado, sin importar nuestras circunstancias o estado de ánimo. Su afecto incondicional nos ayuda a combatir la soledad y la depresión, fortaleciendo nuestro estado de ánimo.

Por lo anterior, muchos queremos que vivan eternamente a nuestro lado para poder compartir por más tiempo con ellas, brindarles afecto y además, no experimentar el dolor de su pérdida.

El vínculo que se establece entre una persona y su mascota es único e irremplazable. Fotografía por: Tomáš Jíra en Pexels

Varias personas, para evitar esta sensación de dolor o simplemente para tener una copia de su mascota, decidieron clonarlas y así, poder tenerlas por más tiempo a su lado aun sabiendo que son producto de los avances científicos.

¿Cuánto cuesta clonar una mascota?

La puerta a la inteligencia genética se abrió en 1996 cuando, de una célula adulta, lograron clonar al primer mamífero: una oveja llamada Dolly. Desde ese entonces, es posible realizar esta acción en Estados Unidos, China y Corea del Sur.

Figuras públicas como Barbara Streisand o Javier Milei son algunas de las que han querido acceder a este método con el fin de preservarlos para siempre.

En España es posible acceder a este servicio en una clínica a en Marbella y su valor es de 55 mil euros si se trata de un perro. En cambio, si es un gato puedes hacerlo por “la módica suma” de 50 mil euros.

Aunque en Colombia no existen empresas que ofrezcan este servicio, hay veterinarios que facilitan todo el proceso en estos países. Su precio en pesos colombianos podría superar los 250 millones.

Cabe resaltar que el proceso no aplica para todo tipo de animales. Por ejemplo, no es posible hacerlo en camellos o en caballos. Asimismo, los expertos afirman que se “puede pensar que volverá a tener a su perro o gato, pero eso no es así, tendrá otro perro u otro gato”.