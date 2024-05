¡Son ángeles! Graba sin querer como su perro le ayudó durante un ataque epiléptico

Los perros son conocidos por su lealtad inquebrantable hacia sus dueños. Esta lealtad se manifiesta en su disposición para proteger a sus dueños, su afecto constante y su deseo de estar cerca de ellos. Esto quedó comprobado recientemente con un video que se viralizó en redes sociales y demostraron, una vez más, que estas mascotas son “ángeles” con cuatro patas.

También puedes leer: Kabosu, la perrita que inspiró el meme ‘Doge’, murió este 24 de mayo: ¿qué tenía?

Los perros tienen una capacidad única para comprender y responder a las emociones humanas. Pueden interpretar nuestras expresiones faciales, tonos de voz y lenguaje corporal, lo que les permite responder de manera apropiada a nuestras emociones.

Increíble reacción de un perro cuando su dueña sufrió un ataque

Los perros siempre estarán cuando más los necesitemos, y una muestra de esto fue lo que sucedió hace algunos días. La reacción de un “peludo” cuando su dueña sufrió un ataque epiléptico se viralizó, demostrando una vez más que el amor de nuestras mascotas por nosotros trasciende cualquier circunstancia.

Puedes leer: Negrita, la perrita agredida por un policía en Bogotá, fue rescatada: ¿cómo sigue?

Una dueña ocultó su teléfono para mostrar como su Border Collie se subía a la nevera y se quedaba encima de ella; sin embargo, en ese momento tuvo un ataque epiléptico. El perro, al notar esto, se bajó del refrigerador y su reacción fue increíble.

Tomó el medicamento de su dueña y se lo pasó, no obstante, el ataque ya estaba avanzando, así que la reacción del peludo fue ladrar para alertar a las personas, pero al percatarse que nadie la atendió, decidió subirse encima de ella para que no se moviera o se cayera del sofá y de esta manera, no solo confortarla durante el ataque, también evitar algún tipo de dislocación.

Jaime Simpson, quien es la dueña del perro y que compartió el video, comentó que Echo, su perro, reaccionó de esta manera con el objetivo de protegerla y aseguró: “Durante las convulsiones, no tengo idea de lo que está pasando. Echo es la razón de mi seguridad e independencia cuando estoy solo o en público. Mi convulsión se volvió un poco más agresiva, pero él permaneció independientemente y estoy orgulloso de él”.