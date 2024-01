¿Tu perro tiene lombrices blancas? Esto debes hacer si las descubres

Los perros son miembros de la familia, y como tales, merecen que les brindemos la atención y el cuidado que necesitan para mantenerse sanos y felices. Una dieta equilibrada, ejercicio regular, visitas al veterinario y una buena higiene son esenciales para la salud de nuestras mascotas.

Por ejemplo, una dieta equilibrada proporciona a los perros los nutrientes que necesitan para su crecimiento, desarrollo y mantenimiento. El alimento debe ser de alta calidad y adaptado a la edad, tamaño y raza del perro.

Cuidar la salud de nuestros canes es una responsabilidad que debemos asumir. Al hacerlo, les brindamos la oportunidad de vivir una vida larga y feliz. Por ello debes estar atento a los síntomas que puede presentar. De hecho, muchos preguntan cómo identificar ciertas enfermedades. Acá te enseñamos a detectar si padece de lombrices blancas.

Los perros requieren de cuidados constantes para asegurarse de no contraer enfermedades. Fotografía por: Unplash

¿Cómo saber si mi perro tiene lombrices?

Es frecuente encontrar lombrices blancas en las heces de los perros que no reciben los cuidados adecuados. Esto puede ocurrir si el can come alimentos de la calle o agua sucia.

Los parásitos intestinales pueden afectar a la salud de los animales y de las personas pues se transmiten a través del contacto con el excremento infectado. Los tipos más comunes de parásitos intestinales en perros son los gusanos redondos y los gusanos látigo.

Entre los síntomas a los que debes prestar atención para determinar si tu mascota tiene este padecimiento están:

Adelgazamiento.

Vómito.

Diarrea frecuente.

Pérdida del brillo del pelo y caída del mismo.

Picazón persistente en el ano.

Puede ser más fácil detectar la presencia de parásitos intestinales en cachorros, ya que suelen tener el abdomen abultado y el resto del cuerpo un poco más delgado.

En el momento en que los detectes o tengas sospechas, lo mejor es acudir al veterinario para que determine el tratamiento necesario dependiendo las patologías que pueda tener tu can y también, determinando su edad, tamaño, entre otros factores.