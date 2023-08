“Casi le da un infarto”: un perrito pasa tremendo susto al ver película de terror

Ver películas de terror es uno de los hobbies de muchas personas alrededor del mundo. La adrenalina o sensaciones que causa el apreciarlas puede ser excitante para los fanáticos de este género cinematográfico.

Otros, por el contrario, prefieren alejarse un poco de las pantallas en el momento en que presienten que pasará algo que los sorprenderá, una técnica conocida como el clásico jumpscare o susto repentino.

Las mascotas no son la excepción a la hora de sufrir estos sustos y así lo comprobó un video que se ha hecho viral con un perrito como protagonista.

Un perrito se asustó al ver una película de terror. Fotografía por: Pixabay

Perro se asusta con película de terror

Parece que este perro no será un fan de este tipo de cine, pues, a través de un video de TikTok que publicó su dueña se pudo apreciar que, después de un gran susto, no quiso seguir viendo la pantalla.

El video comienza con la mujer viendo lo que parecería Insidious o conocida también como La noche del demonio. Allí, se ve en la película cuando Elise, quien sería como una médium en la producción, se está acostando en su cama.

De repente, se levanta fuertemente y por supuesto, la música juega un papel importante. Fue en ese momento en que el perro se asustó, dio un salto y se puso en posición de defensa.

Incluso, la mascota comienza a gruñirle un poco a la televisión al sentirse un poco amenazada. Acto seguido, el can prefiere no seguir viendo la película, por lo que gira su cuerpo y fija la vista en otra parte.

El post de la usuaria ya cuenta con más de un millón de ‘me gusta’ y más de 9 mil comentarios entre los que se encuentran el de Netflix Latinoamérica, los cuales escribieron: “El perrito: Ni da risa”.

Asimismo, otros mensajes fueron: “El perrito: ay ya mejor pon Paw Patrol”, “Mejor volteo para otro lado y hago como si no vi nada”, “El perrito: Ay no ya cámbiale”, “Ya no quiero ver”, “Casi le da un infarto al Firulais”, y “Yo siempre les tapo sus ojitos”.