Video: emotivo momento donde un hombre se despide de su mascota por ‘facetime’

Tener una mascota en casa es uno de los sueños de muchas personas alrededor del mundo. Cuando llega, se convierte en un miembro más de la familia e incluso, sus necesidades se convierten en prioridades.

Mantenerlas saludables es uno de los pilares fundamentales del hogar pues, la idea, es extender lo que más se pueda su esperanza de vida para que esté a nuestro lado el mayor tiempo posible y brindarles todo nuestro amor en ese tiempo.

Puedes leer: 5 signos de que tu perro te quiere y eres su preferido

Por lo anterior, cuando las perdemos, dejan un vacío en nuestros corazones y despedirlas, es uno de los procesos más difíciles del ser humano.

Precisamente, esta es la historia de un hombre que despidió a su mejor amigo a través de una videollamada cuando el perro estaba a punto de partir al otro mundo.

La triste despedida de un hombre y su perro

A través de la cuenta oficial de TikTok de uno de los miembros de la familia del can de nombre Chipotle, se pudo apreciar cómo el hombre con acento mexicano se despide de su mascota a través del celular.

Lee también: Razas de perros: ¿cuál es el perro más grande del mundo?

En el clip se aprecia al perro recostado en una pequeña cama con un semblante decaído y con una clara dificultad para poder respirar.

En todo el video se ve que alguien sostiene un celular con la cámara frontal mirando hacia al can. Del otro lado de la pantalla se le escucha hablar al hombre de manera entrecortada tratando de articular una despedida para su perro.

“Te amamos por siempre mi bebé. Fuiste un gran amigo y protector. Ahora cuida a mi papi desde el cielo”, escribió el dueño del video en la descripción de la publicación.

@lousiang Te amamos por siempre mi bb, fuiste un gran amigo y protector 🫶🏻 ahora cuida a mi papi desde el cielo #fyp#dog ♬ scott street - favsoundds

Asimismo, en el interior del clip se puede leer “El dolor que te deja que tu papá se tenga que despedir de su mejor amigo por videollamada y ver el dolor que les genera a los dos decirse adiós”.

Puedes leer: ¿Cuándo es la Expopet 2023? Te contamos sobre la feria de mascotas en Bogotá

El video ya cuenta con más de 3 millones de ‘me gusta’ y más de 11 mil comentarios entre los que se puede leer:

“Wey avisen, me estaba riendo con el vídeo que me salió arriba y ahorita estoy llorando”, “Que bonito que se pudo despedir”, “Deberían ser eternos”, “Se va siendo feliz y sabiendo cuanto lo amaron”, “Ay no, que dolor”, y “Tengo un nudo en la garganta”.