Yorkshire Terrier: características y personalidad de esta raza de perros

Adoptar una mascota requiere muchos factores para mantenerla sana y feliz. Tener un perro en casa es una tarea que requiere un cuidado diario constante, ya que se necesitan muchos factores para que se mantenga fuerte.

Muchas personas quieren que su perro esté tranquilo y no demasiado molesto cuando crezca o se quede en casa solos. Por ejemplo, las personas mayores que deciden adoptar un can pueden preferir una raza que no requiera mucho esfuerzo físico.

Este factor es uno de los más importantes a la hora de elegir una raza para añadir a tu familia, ya que también existen caninos juguetones para familias con niños.

Son perros que requieren de gran cuidado con su pelaje. Fotografía por: Pexels

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las razas de perros que la gente prefiere es el yorkshire terrier, el cual, apareció por primera vez en el siglo XIX con el fin de cazar ratas. En 1860, la raza se presentó oficialmente.

Su popularidad ayudó a que ganará diversos concursos y exposiciones alrededor del mundo. Además, se convirtió en una de las favoritas de los burgueses británicos, quienes la encontraron como una dulce compañía.

Características de un perro yorkshire terrier

El portal especializado Experto Animal ha explicado cuáles son aquellas características que distinguen este perro entre las demás razas:

yorkshire terrier es un Elterrier es un perro pequeño o miniatura. Pesa alrededor de 3 kg cuando llega a adulto.

Tiene un cuerpo compacto, con abundante pelo de tamaño medio - largo.

Es una raza conocida y popular por ser hipoalergénico, pues pierde poco pelo.

Es un perro fácil de peinar y cuidar.

Sus orejas deben acabar en punta y siempre se mantienen arriba.

Destaca por ser un perro alerta, inteligente y muy vivo.

Es una raza excelente para convivir con todo tipo de familias, ya que se adapta a cualquier entorno.

Si no se entrena adecuadamente, puede ser una raza que ladra mucho.

Es sobreprotector, cariñoso y muy desafiante con otros animales.

Cuidados de un perro yorkshire terrier

Experto Animal ha explicado que los cuidados de este perro son simples. El primero es peinarlo de forma regular, por lo menos, cada dos días si te gusta que mantenga su pelaje largo y libre de enredos o suciedades.

Es un canino que tiembla con regularidad, ya sea por el frío o por situaciones estresantes. Lo mejor es que lo protejas de la lluvia y si puedes, ponerle ropa para perros con el fin de cobijarlo un poco.

Así mismo, es importante bañarlo cada dos semanas para mantenerlo libre de bacterias provenientes de pelaje. Este factor depende de qué tan largo posea el pelaje o de si se ha ensuciado en una salida.

En cuanto a su adiestramiento, es importante que parta de la socialización. Es importante que aprenda a conocer otras personas, vehículos, objetos o animales. De esta forma, no desarrollará miedos o conductas agresivas.

Ten en cuenta que todos los cuidados de tu mascota debes consultarlos con un veterinario para que se analice todas las condiciones en las que se encuentra tu perro.