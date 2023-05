Estos fueron los peores looks del Met Gala 2023

Este año, el Met Gala ha tomado como inspiración el legado de Karl Lagerfeld, y como siempre, ha dado mucho de qué hablar en cuestión de looks.

Siempre, anualmente vemos apariciones de celebridades con trajes de increíble alta costura e incluso casi obras de arte de diseñadores consagrados, y así también, vemos nuevos y más extravagantes desaciertos.

Desde peinados exagerados hasta colores demasiado brillantes y desentonantes a patrones que no combinan y estructuras de metal que sobresalen de los vestidos, esta edición del Met Gala ha estado plagada de nuevas pesadillas y fallas de la moda.

Como siempre, la organizadora del evento fue la editora de Vogue, Anna Wintour, en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, y es uno de los eventos más destacados y populares del año.

En esta ocasión, dejaremos por fuera a los mejor vestidos, que no fueron pocos, y nos centraremos solamente en aquellos looks que no lograron su objetivo, los que encabezaron la lista de este año. Muchos actores y celebridades de la élite de Hollywood acuden a diseñadores en busca de una asesoría y la realidad es que muchas veces se desvían por completo y llegan vestidos con extrañas elecciones de vestuario en un lugar en el que tienen todas las cámaras y los ojos del mundo puestos encima.

No es un error afortunado y por lo general quedan en el archivo de los peores vestidos durante años, si no décadas, pues termina por ser un evento muy documentado y muy inolvidable.

Entre las que más fallaron fueron Florence Pugh, Jennifer Lopez, Janelle Monáe, Amanda Seyfried, Ariana DeBose, Kate Moss, Irina Shayk, Rachel Brosnahan, Kim Petras, Jenna Ortega y Cara Delevingne.

Florence Pugh

La actriz eligió un sombrero de plumas extra alto y un vestido abierto con escote que hace ver más cuadrada su silueta.

Jennifer Lopez

Ni siquiera la inigualable figura de JLo rescata este look. Quizás el sombrero fue un detalle que terminó de hacer el look totalmente ambiguo, entre elegante y atrevido, pero no terminó de cumplir ninguna de las dos.

Janelle Monáe

Fue uno de los atuendos más comentados en la noche, a pesar del gran cariño que le tiene el público, esta fue una elección particuarmente extraña y sobre todo, incómoda.

Amanda Seyfried

Aunque se ve fantástica, la figura es hermosa y su vestido tiene finos acabados, muchos comentaron que no era la mejor elección para una gala, y que si fuera largo habría sido uno de los ganadores de la noche. Su altura lo hace una mejor opción para la fiesta posterior.

Ariana DeBose

El color, el peluche y la forma de capucha del vestido le restan elegancia al styling, maquillaje y belleza de DeBose. Su peinado es espectacular pero su atuendo no es el mejor.

Anne Hathaway

La actriz suscita amores y odios, pero en algo que debemos ser objetivos es que no se caracteriza por ser la mejor vestida en eventos de gala o de alfombra roja. Sus desaciertos son frecuentes, y esta no fue la excepción. A pesar de llevar Versace, a veces, menos es más.

Jenna Ortega

La silueta de este vestido no fue, quizás, la más favorecedora para esta joven actriz. Además, le favorecería mucho un vestido o un traje largo más elegante para la ocasión. Ya tendrá otros años para brillar.

Cara Delevingne

La modelo llevo una capa super escotada con mangas cuadradas, que además combinó con calentadoras.

