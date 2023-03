La serie basada en la novela best seller de The New York Times, escrita por Naomi Alderman, se estrenará globalmente el 31 de marzo a través de la plataforma Prime Video.

Los personajes son interpretados por Toni Collette, John Leguizamo, Auli’i Cravalho, Toheeb Jimoh, Josh Charles, Eddie Marsan, Ria Zmitrowicz, , Zrinka Cvitešić , Halle Bush, entre otro