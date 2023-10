Taliana Vargas te enseña con estos 5 looks cómo lucir a la moda

Taliana Vargas es una de las exreinas de belleza más queridas de Colombia. La exseñorita Colombia y virreina universal ha hecho carrera también como actriz en grandes producciones como ‘Chepe Fortuna’ y ‘Rafael Orozco, el ídolo’. En esta ocasión hemos reunido 5 looks que ha utilizado Taliana y que son la inspiración perfecta por si estás buscando nuevas formas de combinar tus prendas.

Te puede interesar: ¡Inspírate! 5 outfits de Andrea Serna que puedes imitar

Conoce más datos como estos haciendo clic aquí

¡Empecemos!

1. Tarde con amigas

En esta imagen podemos ver a Taliana utilizando un vestido blanco con sandalias planas negras y un collar. La actriz está compartiendo con una amiga y su estilo la hace lucir chic y despreocupada. Puedes recurrir a un atuendo como este si vas a salir con tus amigas y quieres verte bien y sentirte cómoda.

2. Domingo casual

Si no sabes qué usar un domingo en el que no saldrás de casa, pero quieres arreglarte, el estilo de Taliana en estas imágenes te puede servir de inspiración. Puedes utilizar un pantalón de sudadera amplio, una camiseta corta y combinar una gorra a juego. Dependiendo del clima puedes usar tenis o sandalias.

Si quieres elevar un poco este outfit, puedes añadir algunas piezas de joyería como un collar, una pulsera o anillos. Aquí puedes jugar con colores neutros o estampados, dependiendo de que sea lo que más te guste.

3. Salida en familia

Taliana Vargas es madre de dos niños, Alicia y Antonio. Aquí la podemos ver luciendo un atuendo cómodo que le deja moverse con facilidad para cargar a su pequeño. Los bucket hats, o sombreros de pescador, siguen siendo tendencia, así que si vas a salir a un parque este es un accesorio ideal para proteger tu cabeza del sol.

Puedes combinarlo con jeans, una chaqueta que no sea tan pesada y una camisa del color de tu preferencia. De acuerdo con las actividades que vayas a hacer puedes elegir el tipo de calzado. Con este look combinan tenis, zapatillas, bailarinas e incluso unos tacones que no sean tan altos.

Lee también: Más de 100 millones de pesos por entrar y otros datos extravagantes de la MET Gala

4. Jeans para cualquier ocasión

Este tipo de pantalón tiene la ventaja de ser versátil en muchas ocasiones. Según el tipo de prendas con las que se combine puedes obtener un look clásico y más elegante o un estilo un poco más descomplicado.

En esta imagen podemos ver a la actriz luciendo una camisa clásica blanca con unos jeans de cintura alta. Si quieres utilizar algo similar para la oficina, podrías añadir un blazer y así lograr un estilo más elegante. Si quieres lucir un poco más bohemia, podrías usar un cárdigan o un kimono con algún estampado.

5. Ocasión especial

Si vas a asistir a un evento de día en el que debes lucir un poco más elegante de lo normal, puedes optar por un vestido a la altura de la rodilla que resalte tu cintura. La exreina luce un vestido estampado con flores. Su figura se ve realzada por el prense en la cintura y las mangas amplias. Esto juega con sus medidas y la hace ver estilizada.

Puedes añadir piezas de joyería como un collar, artes, pulseras y anillos. Además, puedes agregar un bolso pequeño o clutch para que puedas cargar tu celular y documentos. Dependiendo de la locación puedes usar sandalias con plataforma o unos tacones más delgados y de mayor altura.