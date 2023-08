3 beneficios de aclarar el cabello con agua fría durante el lavado

Aunque sea incómodo, aclarar el cabello con agua fría durante el lavado para eliminar el shampoo puede ser una de las mejores prácticas para de salud y belleza a las que te puedas acostumbrar.

No todos sabemos por qué la temperatura del agua es fundamental para el buen cuidado del cabello, así que aquí te explicamos por qué es recomendable y cuáles son los beneficios de lavarlo con agua fría.

Beneficios de aclarar el cabello con agua fría

1. Estimula la circulación sanguínea

Lavarse el pelo con agua fría ayuda estimular la circulación sanguínea. La fresca temperatura hace que la circulación se active, es decir, ayuda a estrechar los vasos sanguíneos, lo que a su vez estimula la circulación sanguínea. Por el contrario, si el agua que utilizamos para aclarar nuestro cabello es muy caliente, los vasos sanguíneos se dilatan, y esto puede fomentar problemas como la resequedad del cuero cabelludo y la caída del cabello.

2. Oxigena el cuero cabelludo

Por la misma razón, al estimular la circulación, más sangre logra llegar a diferentes puntos de la cabeza, y cuando la sangre circula adecuadamente los vasos sanguíneos reciben más nutrientes y circula mayor cantidad de oxígeno. Esto se verá en un cabello más sano y más fuerte.

3. Disminuye la grasa y deja el cabello más limpio

El agua fría tiene otra excelente ventaja y es que ayuda a cerrar las glándulas sebáceas del cuero cabelludo, esto reduce la producción excesiva de grasa y por lo mismo mejora el aspecto del cabello. Ayuda a eliminar más fácilmente las impurezas del cabello, si no, ¿por qué crees que lo usan en todas las peluquerías profesionales?

Por otro lado, si utilizas agua demasiado caliente para lavar tu cabello pueden pasar varias cosas, se sobreestimula la producción de grasa, y a la vez quemas la cutícula de las fibras pilosas, de tal forma que si no tienes un cabello demasiado graso, puedes ver el mal resultado en el frizz o en un aspecto opaco y sin brillo al perder la hidratación natural del mismo.

Consejos para aclarar el cabello con agua fría

Aunque no sea tan agradable utilizar agua fría para aclarar el cabello, ten en cuenta que sus beneficios son realmente notorios y su resultado se verá en pocos días. La mejor manera de hacerlo es iniciar con agua tibia y bajar la temperatura hasta donde más puedas aguantarla, no es necesario que sea demasiado baja para lograr resultados. Basta con que el agua esté un poco más fría que la temperatura ambiente. Si no logras soportar la temperatura, te recomendamos hacerlo todo con agua tibia y solo al final enjuagar el cabello con agua fría durante unos segundos.

También te recomendamos que aclares el cabello con agua fría aunque sea una vez por semana para ver resultados.

