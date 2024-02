4 cortes de cabello largo para hombres que están muy en tendencia en 2024

Un corte de cabello largo para hombre es algo que se ha venido imponiendo en los últimos años, cada vez son más los que se atreven a dejar crecer su melena y probar algo diferente, aquellos que dejan de lado los cortes más clásicos o incluso el básico militar.

Sin embargo, si tú eres uno de los que quiere aventurarse en este campo capilar debes tener presente que cuando dejas que tu cabellera crezca unos centímetros de más necesitas empezar a cuidarlo más, conseguir productos que se adapten a tus necesidades, por ejemplo, si el pelo parece deshidratado comprar un champú, acondicionador y mascarilla que lo nutran adecuadamente.

De todas maneras, en caso de que necesites ideas, a continuación, te compartimos cinco opciones que pueden ser de gran ayuda y te animes a tomar la decisión definitiva.

Raya de lado

Un ejemplo perfecto de este estilo es el actor Milo Ventimiglia, se acomoda muy bien para quienes quieren un corte de cabello largo, pero no exagerado, ya que no llega a rozar los hombros, tiene un flequillo más largo que como te imaginarás se peina de lado y le des la forma con la que más te sientas cómodo. Un tip, puedes recortar la parte de la nuca de vez en cuando hasta que consigas el largo que deseas adelante.

La media melena larga

Un año es lo que tardarás en conseguir este look si de momento lo tienes corto, entonces mucha paciencia mientras lo dejas crecer. Aquí una referencia muy clara es el actor Keanu Reeves. Maxwell Oakley, barbero en Ruffians Shoredich, dice que esta melena: “necesita entre 10 y 12 centímetros de largo, con los lados un poco más cortos que la parte posterior. Si tu cabello es más bien grueso, pide a tu peluquero que le quite algo de peso para darle un poco de movimiento y que no quede plano sobre la cabeza”.

El Chalamet

Ya te imaginarás cuál es el modelo aquí, el actor del momento Timothée Chalamet. Esta es una opción que puede funcionar si tu cabello es ondulado, aquí se recomienda empezar a dejar crecer la parte superior al principio, mientras mantienes la parte posterior y los lados unos dos o tres centímetros y media, como si fuese un corte en capas clásico.

Desaliñado

La década pasada vimos el surgimiento de los hípsters, aquellos que dejaban crecer su pelo para recogerlo en un moño. Actualmente este corte de cabello para hombre largo se lleva más como el de Jared Leto, como si fueras un surfista libre, es largo es medio largo, y debes tener mucho cuidado con el mantenimiento de las patillas y la nuca, porque si lo quieres recoger de vez en cuando se siga viendo un aspecto limpio.