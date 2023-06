5 Delineados para párpado caído fáciles y hermosos para tu tipo de cara

Los párpados caídos son un rasgo que pocos queremos tener en nuestro rostro pues nos hace ver cansados, e incluso simula ojos poco expresivos o de alguien muy mayor.

Por lo general, ocurren con la edad o por herencia, pero existen formas de usar el maquillaje que con seguridad evitan que este look sea tan notorio.

¿Cómo saber si necesito un delineado para párpados caídos o encapotados?

Para saber si los tienes, puedes ponerte frente a un espejo y revisar si al abrir el ojo tu pliegue se ve muy poco o es casi imperceptible. Si no alcanzas a ver la parte más fina de tu párpado, es posible que si lo tengas algo encapotado. Pero no te preocupes, puedes maquillarlo de una forma diferente al maquillaje de ojos tradicional, de lo contrario, harás que la mirada se vea mucho más pesada. Aquí te revelamos los delineados que resultan favorecedores y que crean una impresión de mirada más abierta y fresca.

Delineado de media luna

Es la opción más fácil y rápida para hacer la mirada más grande y desviar la atención de la piel caída. Lo único que debes hacer es trazar una raya pegada a la línea superior de las pestañas, desde el lagrimal hasta el final de la almendra del ojo. No necesitas más, esto inmediatamente abrirá tu mirada. Celebridades como Jennifer Lawrence y Blake Lively tienen los párpados caídos y usan este tipo de delineado para disimularlos.

Ala de murciélago

Si quieres una mirada más dramática, puedes optar por el ala de murciélago, que es similar al ojo de gato pero recta. Para hacerla, traza la línea del final del ojo, pegada a las pestañas, y en lugar de dar el giro diagonal, hazlo en un ángulo cerrado. Haz lo mismo más abajo para unir ambos trazos con una línea totalmente recta, no lo hagas en curva, para que, como explica la revista Glamour, al abrir los ojos, la mirada se vea un poco más levantada.

Delineado flotante

Esta es una de las tendencias que más ha atraído adeptos últimamente, y lo mejor es que lo puedes hacer con diferentes colores y ser totalmente creativa. Puedes jugar y hacerlo de muchas maneras. Para lograr el efecto deseado trata de hacer una línea curva por encima del pliegue del ojo, que imite la forma almendrada del párpado. Así estarás creando una cuenca falsa que abrirá la mirada, y te sugerimos usar delineadores de gel y una brocha fina para tener más precisión y control sobre el trazo.

Ojo de gato gráfico

Puedes hacerlo así, como un contorno solamente, para que no rellene tu mirada. La idea es que no sea totalmente sólido para que deje espacio y aire en tu párpado y no haga la mirada más pequeña. Así, solo necesitas hacer lo que siempre haces para el cat eye pero sin rellenar el interior, o como se ve en la foto, iniciar la línea en la esquina del párpado y dejarlo abierto.

Delineado blanco y negro

Si no eres experta con los delineadores esta idea es muy fácil de hacer y te ayudará a abrir tus párpados caídos. Desliza un delineador beige o blanco en la línea del agua y uno negro en la línea superior interna. El color claro hará parecer que tu globo ocular es unos milímetros más grande, mientras que el negro que le dará más amplitud a la mirada.

