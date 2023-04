Ben Affleck reveló el secreto de Jennifer Lopez para verse 20 años más joven

La actriz y cantante Jennifer Lopez ha hecho parte de los titulares de los medios, no solo por los proyectos nuevos en los que siempre está trabajando, sino también por su destacado gusto a la de lucir bien en cámara.

Te puede interesar leer: Shakira: La nueva mansión que compraría, queda en “lugar más caro del mundo”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La actriz fue tendencia meses atrás, debido a su esposo Ben Affleck y su actitud en la entrega de los premios Oscar, en los que los dos fueron captados por la cámara mientras tenían una muy pequeña discrepancia de pareja, sin embargo, todo quedó como una simple discusión de pareja.

Ben Affleck y los “secretos” de belleza de Jennifer Lopez

Aunque tiene 53 años, Jennifer Lopez es una de las divas más preciosas de la industria del entretenimiento y si bien, realiza ejercicio y cuida muy bien de su físico, algunos aseguran que “tiene un pacto secreto” para continuar viéndose joven.

La actriz lleva un estilo de vida muy saludable, no bebe alcohol, no toma café, come muchas proteínas y realiza mucho ejercicio, sin embargo, siempre encuentra un pequeño espacio en el día para darse uno que otro gusto cuando de comida se trata.

En la promoción de su película ‘Air’ el actor Ben Affleck se refirió al tema en el programa de Drew Barrymore a quien le contó que su esposa “puede comer exactamente lo que quiera”.

Según lo revelado por Affleck, ella puede comer “pizza, galletas, helado. Todo”, eso sí, todo después de haber hecho un buen entrenamiento en el gimnasio.

Dijo que su truco para verse 20 años más joven era cuidar de su cuerpo: “Ella hace ejercicio, pero yo también y no aparento tener 20 años mágicamente, ¿sabes a lo que me refiero? ella es muy exigente consigo misma cuando se trata de su físico”.

Asimismo, el actor señaló que un gran secreto para que Jennifer Lopez se siga viendo bien y tenga éxito en todo lo que hace es la disciplina. “La ética de trabajo es real, la disciplina es muy real. Es la mujer más hermosa del mundo, y se ve espectacular”.

Cabe destacar que en una ocasión anterior, el entrenador personal de JLo, David Kirsch, compartió en entrevistas varios ejercicios de glúteos y abdomen que se pueden hacer en casa y que la actriz realiza.

Ejercicios de glúteo y abdomen que practica Jennifer Lopez

Elevaciones de glúteos: Ponte en posición de cuatro patas en el suelo con las manos y las rodillas apoyadas en el suelo. Levanta una pierna hacia atrás, manteniendo la rodilla doblada y el pie flexionado. Mantén la pierna elevada durante unos segundos y luego baja lentamente. Repite con la otra pierna.

Te puede interesar: “¿Sigues con Daniel?”: Por fin Daniela Álvarez se confesó sobre Daniel Arenas