Billie Eilish estrena color de pelo y revela la tendencia para el otoño

Billie Eilish es una de las celebridades favoritas de la generación Z y además de inspirar a miles con su música y su trabajo como cantante, también ha marcado la parada con sus looks, atuendos y experimentos con su cabello, cambios de pelo, que además, han evolucionado y se ha transformado a lo largo de su carrera.

La cantante se caracteriza por siempre hacer cambios notorios y muy estridentes con su cabello. Desde ponerse el pelo totalmente gris hasta hacerse una cola de caballo rubia para lanzar la canción de la película de Barbie, What Was I Made For?

La chica ha pasado de lo rebelde a lo clásico y de nuevo a lo alternativo a lo futurista y luego de regreso a lo melancólico para hoy sorprendernos con un look algo más grunge. Si todavía no has visto lo que publicó, acá te lo presentamos, muy por la misma onda de siempre, con tonos biclor.

Es similar a lo que hizo en 2018 con su cabello verde, pero esta vez con otro tono perfecto para el otoño de este año.

Billie Eilish muestra su nuevo cabello bicolor

La cantante de éxitos como Happier Than Ever presentó en sus redes sociales este cambio que es un degradado en la coronilla que pasa de un tinte rojo encendido, y llega al negro azabache. Esto acompañado de un peinado con dos space buns, super arriesgada.

La técnica bicolor no es nueva en Billie Eilish, pues de hecho nos recuerda a sus inicios en la música cuando experimentó con raíces verde, azul y hasta amarillo neón, en 2018. “Es posible que este cambio sea una señal relacionada con su música y la estrella traiga consigo proyectos que vibren en la misma sintonía que en ese entonces”, comentó la revista Glamour.

El color lo hemos visto en Rosalía, Karol G, Shakira, Tini y hasta Rihanna.

La chica además puso en su foto ¿Te acuerdas de mí? (Remember me? en inglés) y nos muestra que definitivamente está apelando a un estilo del pasado pero que además lo resignifica con su nuevo tono. Nos preguntamos si este look tiene que ver con lo que viene para Eilish o si es solo parte de sus experimentos capilares. La cantante también ha sido severamente criticada por sus looks, por interesarse por demasiadas cosas y ella nunca se ha quedado corta en respuestas, en una publicación de mayo, la joven respondió aun comentario: “¿Sabías que las mujeres son multifacéticas? Impactante, ¿verdad? Te lo creas o no, las mujeres pueden estar interesadas en varias cosas”, cuando se hizo un nuevo cambio de look en su cabello.

