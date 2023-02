¿Cansada de los mismas uñas? Prueba la manicura francesa de vainilla

Si ya estás cansada de la manicura francesa, ya sea porque usaste este estilo hasta el hastío, o porque se lo ves a todo el mundo y quieres algo diferente, hay una nueva tendencia popular entre las celebridades que puede solucionar tu inconformidad, se trata de la manicura francesa de vainilla.

Esta hermosa, sutil y sobria opción es un look de uñas suave y ligeramente difuminada que funciona en todas las personas, ya hemos visto varias famosas llevándolas así, como Adele, Hailey Bieber o Kylie Jenner.

“La manicura francesa de vainilla es una nueva tendencia que creó la manicurista de celebridades de Los Ángeles, Zola Ganzorigt, que trae de vuelta la manicura de dona glaseada de 2022″, dice el manicurista Robbie Tomkins, que ha venido experimentando con este estilo en sus clientas recientemente.

“Este nuevo y sutil look es similar a la clásica manicura francesa de las estadounidenses, pero con un giro. La punta está ligeramente difuminada para crear un look más suave y melocotón, en comparación al rosado usual y los colores blancos y brillantes que se asocian con la manicura francesa”, añade el experto.

La manicura francesa de vainilla se acomoda muy bien a la estética clean girl que se ha vuelto tan popular en los últimos años, estas uñas van muy minimalistas y favorecen a prácticamente todas las formas, aunque vale resaltar que se ven mucho mejor en las uñas más largas y de silueta almendrada.

" Para alargar las uñas más cortas, siempre recomiendo optar por una francesa profunda (en la que la línea sube por los laterales de la uña), pero no hay reglas rígidas: el nail art debe ser divertido, así que pruébalo”, recomienda Tomkins, “lo mejor de este look es que la base es nude, así que el crecimiento será tolerable”.

¿Cómo se usa la manicura francesa de vainilla?

Pídele a tu manicurista de confianza que use esmaltes en rosas suaves y tonos durazno como base, si no sabes bien qué color usar, presta atención al tono de tu lecho ungueal natural y elige un color que sea parecido. Al hablar de las puntas, decídete por los blancos cremosos, en vez de algo demasiado brillante, como un blanco puro. La francesa vainilla se trata de una apariencia recatada y no es sobre destacar mucho.

Esta manicura también es muy fácil de lograr en casa si sientas la confianza para hacerlo, solo usa los productos adecuados, es decir, los colores que se adapten a este estilo y una capa gruesa de brillo para dar ese toque tan de moda.