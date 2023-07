Conoce el truco casero para tener las ondas de sirena de Margot Robbie

El cine tiene la capacidad de imponer tendencias y esto lo hemos podido observar en un sinfín de ejemplos, pero al hablar de dos referencias bastante actuales y frescas, podemos tener dos nombres: ‘La Sirenita’ y ‘Barbie’, que han impuesto las tendencias Mermaidcore y el Barbiecore, pero recientemente, la protagonista de la segunda, Margot Robbie, mezcló los dos estilos en una reciente presentación.

Resulta que la australiana estuvo visitando recientemente Ciudad de México, México, en el marco de la gira promocional de la nueva película de Greta Gerwig, durante la promoción, ella escogió dos estilos inspirados en Barbies de los noventa, el primero en la muñeca ‘Earring Magic’ de 1992′ y el segundo en la ‘Totally Hair’, también del 92. En uno escogió un diseño exclusivo de Balmain y en el otro un traje hecho a su medida por Emilio Pucci.

Sin embargo, más allá de su fabulosa ropa, algo que llamó realmente la atención de todos aquellos que vieron estos looks fue la cabellera de la actriz, pues la llevó en ondas, tal cual sirena, o más bien, haciendo un guiño al filme protagonizado por su colega, Halle Bailey. Además, recordemos que en el último año ha estado muy de moda una melena muy renacentista, apuntándole a ondas largas, ni muy sueltas ni muy rizadas.

¿Cómo llevar las ondas de Margot Robbie?

Para lucir tu pelo al mejor estilo de la Barbie noventera de Margot Robbie solo tienes que recurrir a uno de los trucos más antiguos, posiblemente ya lo hacías en tu infancia. Cuando llevabas tus trenzas y luego las soltabas veías un hermoso resultado, unas ondas de envidia. Entonces muchas niñas les pedían a sus mamás todas las noches que les trenzaran el cabello para que a la mañana siguiente despertaran con un nuevo estilo capilar, un gran truco para un resultado más duradero.

Si te animas a probar este peinado, primero que todo debes tener presente que existe una basta cantidad de trenzas, dependiendo de la trenza puede variar la ondulación de tu cabello. Entonces, si deseas ese efecto de sirena de Robbie debes elegir las trenzas clásicas (de tres cabos). El estilista Ricardo Calero recomienda hacerlas con el pelo seco, pero ligeramente humedecido, “Una vez terminada la trenza, apliqué laca y sequé con secador”, explica el estilista a Vogue México.

¿Cómo hacer que las ondas duren más?

Si alguna vez has usado el truco de las trenzas en tu cabellera lo más probable es que te hayas dado cuenta de que las ondas no duran mucho, pero que no cunda el pánico, hay varias cosas que puedes tener en cuenta, por ejemplo, usar laca, espuma o algún producto texturizante para prolongar el resultado. Para rematar, Calero sugiere cepillar el pelo con un paddle brush de cerdas de plástico para no abrir mucho las ondas. Et voilà! Quedas con el estilo de Margot Robbie en México.