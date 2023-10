¿Cómo hacer que una base luminosa dure más tiempo?

El mundo del maquillaje debe ser susceptible a las tendencias y nuevas necesidades de los consumidores, es así como la base luminosa se ha vuelto la protagonista en los tocadores de muchas personas alrededor del mundo. Esta moda no es nueva, podríamos decir que lleva un par de años en furor y aunque algunos dicen que el efecto mate está de regreso, hay quienes siguen prefiriendo esta opción por su acabado natural y saludable.

Entonces las marcas han estado volcándose en los acabados radiantes para darle al público lo que tanto desea, y ese es el caso de la legendaria firma originaria de Canadá, MAC Cosmetics, con casi treinta años en el mercado, es sin duda un importante referente para maquilladores profesionales, como para personas del común. Con dos joyas de la industria, como la Studio Fix Fluid o la Studio Radiance Face and Body, ahora presentan su nueva apuesta, la base Studio Radiance Serum Powered, que acaba de salir al mercado y ya se ha robado la atención de diversos creadores de contenido, tanto así que la revista de belleza, Allure, la nombró como una “one to watch”, es decir, que la tienen en la mira.

Para aprender todo lo que necesitas saber sobre cómo aprovechar una base luminosa, qué mejor que sus profesionales para enseñarnos, es por eso que Cromos conversó con Juan Piñeros, entrenador MAC Cosmetics para Colombia y LDM, que nos reveló varios tips súper útiles.

Cromos: ¿Por qué crees que las bases luminosas siguen estando tan de moda?

Juan Piñeros: Creo que esto tiene que ver con el hecho de hoy en día estamos entendiendo que una piel saludable no necesariamente se ve mate, entonces estamos abandonando un poco este gran momento del mate, de las bases cargadas, también de polvos, de capas mucho más densas que justamente dan un poco de esta sensación de incomodidad que es síntoma postpandemia y que también nos empieza a llevar toda esta onda de naturalidad un poco simulada y esto se lo debemos, por ejemplo, a celebridades y a tendencias como el clean look.

C: Hay quienes siguen acostumbrados a usar polvos en vez de base, sobre todo aquí en Colombia, ¿qué le dirías a estas personas?

JP: Creo que muchas veces recurrimos a los polvos por la practicidad de tener algo que sea mucho más pequeño y que, de cierto modo, sea más fácil de aplicar, todavía no estamos acostumbrados a trabajar con los productos cremosos, somos un país que está acostumbrado a trabajar con productos en polvo y estos funcionan muy bien, pero para mí los productos en polvo son un complemento del trabajo del producto en crema porque finalmente en términos generales de teoría del maquillaje el polvo me va a ayudar a cerrar y a que no se mueva lo que yo puse y que tenga una fluidez.

Entonces recurrimos muchas veces a polvos base, como Studio Fix Fluid, que para mí es una de las base en polvo más ganadoras si uno quiere lograr una piel mate, pero lo bueno de utilizar un producto fluido es que, en muchos casos, también nos puede reforzar esa apariencia y comodidad, y muchas veces, uno de los grandes stoppers que ponen los clientes siempre con respecto al maquillaje en general es: ‘no quiero sentirme ni verme con la piel cargada, ni apastelada’ y justamente el trabajar piel, aprender a utilizar una base, muchas veces nos da esa gran comodidad de que realmente la base se convierte en una segunda piel.

C: ¿Cómo usar una base luminosa si tengo la piel grasa?

JP: Lo primero es romper el paradigma de que una piel luminosa no necesariamente es grasosa, es entender que una piel grasa o con exceso de oleosidad se ve diferente a una piel radiante y luminosa. A esto, lo que yo puedo sugerir es: uno, dedicarle un tiempo considerable a la preparación de la piel y aquí es donde productos como Hyper Real Serumizer me van a ayudar a equilibrar justamente esa cantidad de hidratación en la piel, aparte me va a ayudar a trabajar poros, me va a ayudar también a largo plazo a recuperar luminosidad, luego puedo poner un primer entre este producto y la base si lo requiero, sigue la base y ahí es cuando pongo el polvo en zonas muy localizadas donde necesito ayudarle a la piel a mantener esa oleosidad al ras, seguramente lo voy a llevar a las aletas de la nariz, un poco al centro de la frente, al mentón, quizás sobre el puente de la nariz. Eso nos va a ayudar a lograr esta apariencia muy natural, yo siempre digo que le mejor aliado para también aplicar polvo es una brocha porque muchas veces recurrimos a la esponja y lo que hace la esponja es que naturalmente me va a dar más cobertura.

C: ¿Por qué crees que Mac decidió crear la base Studio Radiance Serum-Powered?

JP: Eso tiene que ver con el hecho de cómo podemos cubrir mucho más fácil las necesidades de todas las edades, todas las razas, todos los géneros, absolutamente todos los tipos de piel y también todas las necesidades. Entonces ya somos los dueños del mate y también es cómo podemos darle ese plus a pieles que necesitan un extra de hidratación porque lo maravilloso que tiene Studio Radiance Serum Powered-Foundation es que tiene solución de ácido hialurónico al 10%, es una base que también me va a ayudar con las necesidades cada vez más actuales de poder tener vitamina E que es un antioxidante poderosísimo que aparte me va a ayudar a proteger la piel de luz azul, de polución.

Entonces la creación de esta base obedece a esas necesidades y a entender que, así como hay personas que prefieren la piel mate, hay quienes la prefieren radiante y cómo podemos darle ese toque de skinification, por así decirlo, al maquillaje y que no solamente sea una base que logre un efecto, sino que también le aporte beneficios a la piel.

C: ¿Cómo lograr que este tipo de bases perduren a lo largo del día?

JP: Uno de mis tips es hacer que este combo con el que aseguramos que haya una muy buena rutina de preparación de piel, tener una rutina adecuada para las necesidades de nuestra piel nos va a ayudar a que la piel no absorba la base, a que la base se mantenga en el lugar donde tiene que estar por mucho más tiempo y esto es algo que a veces olvidamos y pensamos que la base por sí sola va a hacer toda la magia, entonces es darle su verdadero espacio al skin care, acompañar esto de también sellar ciertas cosas con polvo, esto va a garantizar que dure por más tiempo. Adicionalmente, Fix+ Stay Over nos ayuda a prolongar el maquillaje hasta por 16 horas y va a dar esa cereza del pastel para que el efecto y la base se mantengan por mucho más tiempo.