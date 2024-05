Cómo hacerse los “Cherry Lips” fácilmente en casa

Los labios cereza, conocidos como “Cherry Lips”, son más que una simple tendencia de belleza. Son una declaración de estilo. Este look se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años, apareciendo en las pasarelas de moda, en las alfombras rojas y en las páginas de las revistas de belleza más prestigiosas.

El atractivo de los “Cherry Lips” radica en su versatilidad. Este estilo puede ser atrevido o elegante tanto como desees, dependiendo de la intensidad del color que elijas. Puedes optar por un tono rojo brillante para una noche de fiesta, o un tono más suave para un look de día más casual.

En cuanto a la ropa, los Cherry Lips combinan bien con casi cualquier atuendo. Puedes combinarlos con un vestido negro para un look clásico y elegante, o con jeans y una camiseta para un look más casual y desenfadado. También puedes jugar con los contrastes, combinando tus Cherry Lips con ropa de colores pastel para un look moderno y chic.

Fotografía por: Tomada de redes

Cómo hacer “Cherry Lips” en casa

Materiales necesarios

Exfoliante de labios

Bálsamo labial hidratante

Lápiz labial rojo cereza

Delineador de labios

Pincel de labios

Paso a paso para hacer cherry lips