¿Cómo maquillar pieles maduras? Estos son los 5 errores más comunes

Más allá de lo que esté socialmente aceptado, cuando hablamos de maquillar la idea principal es sacarle el mejor provecho a lo que tenemos y cómo alcanzar la mejor versión de nuestra persona. ¿Cómo vernos bien a cualquier edad? Las pieles maduras tienen necesidades específicas y aquí te contamos cuáles son esos errores más comunes que se cometen en mujeres de más de 50 años.

No solo se trata de usar marcas buenas, es más sobre cuáles son las técnicas adecuadas, a propósito de esto, Junior Cedeño, maquillador internacional y representante de Dior, reveló a Vogue España qué es lo que no se debe hacer en este tipo de clientas.

Ojos muy cargados

Cedeño advierte: “Muchas mujeres pecan de exceso de sombras de ojos, lápiz negro y eyeliner”. Sabemos que es difícil maquillar esta parte del rostro por la flacidez que se va dando a lo largo de los años, entonces esto hace que los diversos pigmentos que se utilizan terminen depositados en los pliegues. Es por eso que eso maquillajes pesados o dramáticos no se ven tan bien en mujeres mayores, lo más recomendable es un look luminoso y más tranquilo.

Maquillaje muy mate

“Otro error común es usar texturas mates de base de maquillaje, especialmente en stick, o polvos ultracompactos muy cubrientes. Crean un efecto de máscara sobre el rostro y pronuncian más las líneas de expresión”, comparte el maquillador de Dior. Entonces lo que se recomienda es buscar fórmulas más ligeras y transparentes, por ejemplo, BB creams o cremas hidratantes o protectores solares con color, es decir, bases con baja cobertura.

No prestar atención a los brillos

La mayoría de las mujeres en edades mayores a 50 usan cremas antienvejecimiento, que tienen texturas espesas y muy ricas, entonces “muchas mujeres pecan de exceso de brillo graso en la piel, o de efectos metalizados en mejillas y párpados. En su lugar, prefiero usar texturas glow con un resultado segunda piel para conseguir transparencia, corrección y luminosidad”, añade el experto.

No usar primer de pestañas

La prebase para las pestañas es fundamental para el maquillador, él aconseja “aplicar siempre primer de pestañas antes de la máscara. No solo aporta volumen y cuidado, sino que será más fácil de desmaquillar después porque el primer aísla la pestaña del pigmento de la máscara. Así no frotamos tanto y no maltratamos el contorno de ojos durante el desmaquillado”.

Llevar labiales metalizados y brillo de labios

Otra advertencia que Cedeño hace es: “En cuanto a los labios, el error más común es aplicar labiales metalizados o brillos ultra gloss que hacen que se desplacen por el código de barras (las arrugas que se hacen en la parte de la boca). Para evitar que el labial se desplace, yo suelo aplicar primero el primer Forever Velvet Veil en el contorno de labios mediante un masaje circular. Para el color, una opción es usar la gama de labiales líquidos Lip Tint sin perfilar los labios, que aportan un color de larga duración con efecto tinte. Si es necesario, se puede aplicar encima el bálsamo labial Lip Glow para un extra de hidratación”.