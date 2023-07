Cuatro trucos para un maquillaje más natural

El makeup no makeup o maquillaje natural sigue conquistando corazones alrededor del mundo, si bien hay quienes siguen apuntando a una versión glamurosa y súper perfeccionada, muchos otros buscan un efecto indetectable, capaz de engañar a cualquier que se pregunte por qué luces tan bien.

Si tú todavía no sabes cómo lograr esta apariencia, no te preocupes, aquí en Cromos te compartimos cuatro trucos que te darán un resultado profesional, sin tener que utilizar técnicas muy elaboradas. Atención a lo siguiente.

La preparación de la piel es clave

Para que el maquillaje se vea bien debe haber una preparación previa de la piel, no olvides de un buen hidratante que se ajuste a tu tipo de piel, si tiende a ser reseca busca formulaciones espesas y cremosas, si es más grasosa que sean ligeras, en texturas de gel.

Cuando tienes una piel grasa o mixta puedes utilizar un primer matizante y que rellene los poros dilatados, esto evitará esos molestos brillos a lo largo del día y también prolongará el efecto del maquillaje. Por supuesto, si es de día, no olvides el protector solar.

Una base ligera y corrección de puntos estratégicos

En cuanto a la base, partamos del hecho de que su uso no es obligatorio, pero si quieres unificar el tono de la piel, consigue una con cobertura baja o media y en pocas cantidades. Usa tus dedos, una esponja humedecida, o una brocha firme, depende de tu gusto o con lo que te sientas más cómodo o cómoda.

En cuanto al corrector, que generalmente es de mayor cobertura a la de la base, úsalo estratégicamente solo en las partes que realmente lo necesites, para cubrir un granito, una cicatriz, una zona enrojecida, ojeras, etc. Difumina muy bien para que se mezcle o funda con la base que acabas de aplicar.

La tecnología del polvo

Para ese maquillaje natural normalmente el producto al que se le huye son los polvos, especialmente cuando se tiene la piel reseca, pues queda ese efecto acartonado que tanto terror provoca. Sin embargo, la industria ha evolucionado lo suficiente para desarrollar mejores texturas que se mimetizan con el cutis.

La clave también está en cómo lo aplicas, los puffs o esponjas depositarán una gran cantidad, estos solo se recomiendan para maquillajes más elaborados, entonces lo mejor es hacerlo con una brocha fluffy o mullida, descárgala o sacúdela antes de aplicarlos sobre el rostro, esto es para estar seguros de que no estás usando demasiado producto. Recuerda que este paso es elemental si quieres que el resultado sea duradero, sobre todo cuando tienes la piel grasa o mixta.

Darle vida a la piel

Si solo usas base y corrector notarás que le falta algo a tu rostro, y son las sombras naturales y tonos especiales que normalmente tiene la cara. Entonces utiliza bronzer para darle un poco más de dimensión al rostro y rubor para darle vida. Las versiones cremosas son, naturalmente, las que dan un efecto más natural. Para terminar, aplica una bruma para fijar todo el maquillaje.

Una de las firmas presentes en el país que busca que tengas ese efecto natural en tu rostro, pero también con un toque de diversión, es Ruby Rose. Cromos conversó con Claudia Piedrahita, CEO de la marca en Colombia, para conocer un poco más de la propuesta.

Cromos: ¿Cómo surgió la idea de crear Ruby Rose?

CP: Sabíamos que había una necesidad en el mercado, hacía falta una marca que ofreciera buena calidad a un precio justo, con respaldo internacional y que fuera para mujeres reales. Identificamos esa necesidad y vimos la forma de satisfacerla.

C: ¿Cuáles son las prácticas que utiliza la marca para tener presente modelos sostenibles y amigables con el medio ambiente?

CP: Contamos con una línea completa en nuestro portafolio que es vegana y sus empaques son biodegradables, de igual forma, todos nuestros productos son cruelty free, somos una marca certificada por PETA, una de las mayores organizaciones mundiales.

C: ¿Cuál es el reto más grande de crear una marca de maquillaje en el país?

CP: Estar en un mercado cambiante, competitivo, concientizar que los productos que usamos deben tener una calidad porque es lo que le aplicamos a la piel. Es comprar por bonito sino hacer un estudio más profundo de qué usas.

C: ¿Cuáles son las tendencias más fuertes de maquillaje para este año?

CP: El make up no make up, un maquillaje más natural, una mujer más natural, un maquillaje que no busque ocultar sino por el contrario resaltar la belleza.

C: ¿Cómo es el proceso creativo de cada producto? Es decir, cómo deciden lanzar cada producto del portafolio.

CP: Somos afortunados que nuestra casa matriz es Brasil, es el país que marca la parada, que está siempre a la vanguardia en cuanto a tendencias de belleza y son ellos los encargados de todo este proceso.

C: ¿Creen que deben lanzar un producto frecuentemente para mantenerse vigente en la memoria de los clientes?

CP: No, no queremos ser una marca de moda, sino que posicionemos los productos de rutina, queremos ser una marca de muy buena calidad a un precio justo y sea ese nuestro principal motor.