Día de la madre: Si no sabes qué regalarle a mamá esta idea te encantará

Cada mujer ejerce su maternidad como mejor le parece y aunque algunas se parecen, sus gustos y formas de tratar a sus hijos las hacen diferentes.

Para todas las mujeres que son madres, la maternidad puede resultar un momento único. Todas de inicio inexpertas, buscan la mejor manera de criar a sus hijos para darles las mejores herramientas para enfrentarse al mundo.

¿Cuál es la fecha exacta del Día de la Madre?

En Colombia el día de la madre generalmente se celebra el segundo domingo del mes de mayo, por lo que esta vez es el próximo domingo 14 de mayo.

Si estás buscando un regalo más original para no caer en los mismos obsequios como flores o bombones. L’perfum E-commerce, una marca especializada en perfumes trae algunas razones de porqué regalarle una fragancia a mamá en su día puede ser una buena opción:

Es un recuerdo inolvidable

Regalar una fragancia es la forma perfecta para generar un recuerdo agradable. La memoria olfativa es aquella que además de evocar lugares y recuerdos por medio de los olores y aromas, permite asociar un momento con una persona. Y es que el sentido del olfato es uno de los sentidos más emocionales del ser humano.

De hecho, la memoria olfativa, relacionada con el sistema límbico del cerebro, es como una puerta al pasado o una máquina del tiempo ya que puede llevarnos a un instante o escenario vivido. Por eso, cuando por ejemplo tenemos una reunión con algún amigo o pareja, la fragancia que lleva puesta la otra persona se queda grabada automáticamente en el cerebro.

Es un artículo de lujo

Desde siempre, las fragancias son sinónimo de exclusividad y distinción. Cada vez que regalamos a alguien un perfume, sabemos que representan firmas legendarias y casas icónicas que durante muchísimo tiempo se han dedicado a crear objetos de lujo. Por lo tanto, al recibir esos frascos de cristal nos sentimos privilegiados. Para mamá en su día existen varias opciones: “Love Me” de Tous, una esencia romántica y llena de calidez, ideal para esa mamá amorosa, “Chanel #5″ o Carolina Herrera, perfectos para esa mamá glamorosa.

Nunca pasan de moda

Las modas vienen o van, pero los perfumes siempre se quedarán, puesto que hacen parte de la vida de las personas que pretenden dejar huella por donde pasan. Perduran a través del tiempo, pues su mezcla es única e irrepetible.

Tienes muchas opciones

Cuando se trata de elegir una fragancia, existe un gran abanico de posibilidades para escoger, lo que significa muchísimas opciones para sorprender. Hay perfumes para todo tipo de mamás: alegres, románticas, atrevidas, empoderadas, amorosas, glamurosas etc. Siendo un obsequio que ella nunca olvidará. Además, hoy en día también podrás encontrar un amplio rango de precios en el mercado que pueden ajustarse a tus expectativas.

Un detalle íntimo y personal

Escoger un perfume para alguien muy querido es un detalle personal que seguramente será bien recibido, sobre todo si tienes en cuenta sus gustos y preferencias; si le gustan las notas dulces o frescas, florales o cítricas. Asimismo, son los mejores regalos porque tienen un valor emocional y sentimental. Ella siempre recordará quién le obsequió ese perfume.

Por otro lado, la marca mencionada, también dio algunas recomendaciones para que puedas escoger el perfume ideal:

1. Hacer una lista de gustos personales: ¿Qué olores te gustan más? ¿Los suaves o los fuertes? ¿Los florales, los amaderados o los cítricos?

2. No perfumarse antes de la prueba: es importante no utilizar perfumes, fragancias o cremas con olor previamente para no mezclar diferentes olores. ¡Esto puede arruinar la búsqueda!

3. Probar en la piel: vaporizar en las zonas estratégicas, es decir, en las “zonas pulsátiles” o de pulso, ya que es allí donde el perfumen prolonga su efecto y potencia el olor.

4. Definir el perfume para la ocasión: cada fragancia es única y muchas están diseñadas para momentos distintos.