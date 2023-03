El estilista de Belinda nos revela sus secretos en términos de pelo

Rasec Sagrav es todo un personaje, estudió diseño industrial y hasta trabajó en el mundo del café, pero desde 2012 ha ido creciendo su experiencia en el mundo del pelo hasta convertirse en uno de los estilistas más respetados en México.

Su curriculum es de envidiar, ya que ha trabajado para las marcas de Jean Paul Gaultier, Purificación García, Jennifer Lopez y más. Asimismo, ha trabajado para varias celebridades, siendo Belinda la principal, pero también Paulina Rubio, Ester Expósito, María José, Dulce María y más.

El experto recientemente visitó Bogotá, Colombia, y Cromos lo entrevistó para conocer más de su experiencia y sus técnicas.

Cromos: ¿Cómo fue la experiencia de haber trabajado para Jeal Paul Gaultier y Jennifer Lopez?

Rasec Sagrav: Creo que en el momento en el que empezamos a tomar en cuenta que estas personas que son famosas mundialmente y que son humanos también, pues para mí ha sido muy fácil trabajar, muchas veces también me ha pasado que son muy famosas y realmente hay veces que no sé qué hacen, pero sé que son famosas y prefiero no investigar porque me puedo poner nervioso, entonces mejor investigo luego que se vayan. Creo que es una emoción muy grande, pero que al final trato de no demostrar porque siento que es parte del profesionalismo, como no demostrar tanta admiración, ni ser fan y la foto y eso.

C: ¿Qué es lo que más les gusta a Belinda y a Paulina Rubio en términos de pelo?

RS: Hace un rato no trabajo con Pau, pero ella tiene su look muy amarrado, las ondas, el cabello rizado, que sea dorado, siempre que hemos trabajado ha sido lo mismo, le gusta no desenredarse el pelo, que es algo que a mí me da como TOC porque yo te quiero dejar bonito y aunque sea rizado, el despeinado me gusta desenredar, pero a ella le gusta así, creo que al final es parte de su look y es válido.

Con Beli, la verdad es que la amo, con ella el tema es muy diferente, sí tiene su look básico que son ondas suaves, nada muy atrevido, pero, por ejemplo, cuando hacemos conciertos, eventos diferentes, o editoriales, ella me da la libertad de hacer lo que yo quiera, ella me da más o menos la idea de qué quiere, tal vez recogido, o corto, ahora le gusta mucho la onda del bob chiquito, entonces le hago un fake bob que es como trenzarle toda la parte de atrás del cabello y después le monto extensiones y las corto, da la apariencia de un bob chiquito, pero en realidad por detrás está todo oculto su cabello, a ella le encanta hacer eso y también es muy atrevida para editoriales.

C: ¿Qué consejos nos das para hacer ondas en el pelo?

RS: Hay una herramienta en tendencia que es como una esponja en tubo largo, está como cubierto de tela y tiene un alambre duro que se pone en la parte de arriba y después va enrollándose el pelo alrededor de esta herramienta, te vas a dormir con eso, despiertas, te lo quitas y ya te queda hermoso.

C: ¿Cómo hacer para que las ondas duren más?

RS: A mí me encanta usar el spray flexible de Session Level de Schwarzkopf antes de, después de eso moldeo con tenaza y si te aplicas la otra técnica igual puedes usar el flexible, después de que lo sueltas o que ya terminaste las ondas ahora sí puedes aplicar un poco de strong de Session Level, al final aplico un poco de sérum para dar un poquito de brillo y de unir todo lo que ya hicimos.

C: ¿Qué peinados nos recomiendas para eventos especiales?

RS: Cuando son muy elegantes siempre el pelo es muy a la segura, todo lo que son recogidos, cabello relamido, pueden ser unas ondas sueltas, todos estos moños altos o bajos, que van muy pulidos, que se ven muy sencillos, pero tal vez tienen un detalle en la parte de atrás, o un torcidito, o una punta suelta en algún lado, eso es algo que se está utilizando y seguirá siendo así.

C: ¿Para este año se lleva más el pelo corto o largo?

RS: Siento que eso va muy al gusto de cada quien, creo que pasamos una temporada en la que se llevó mucho tiempo largo, después regresó el bob y de repente perdió un poco de impulso y ahora se están arriesgando a cortarlo, pero siempre tiene que ver con el gusto de cada persona.

C: En términos de color, ¿qué se viene?

RS: Ahora viene un color borgoña que está muy en tendencia y lo están usando muchas influencers, hasta cantantes, pero creo que a la hora del color no cambia tanto los tonos porque siento que va muy a gusto, lo que cambia son las técnicas, hace veinte años estaba mal visto que se te viera la raíz y ahora cada vez más vamos adaptando eso a la realidad.