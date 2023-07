Hombres: ¿cómo crear una rutina para el cuidado de la piel?

El cuidado de la piel es algo clave en nuestras vidas, sin embargo, todavía existe la sensación de que las mujeres están más pendientes de este aspecto, mientras que los hombres todavía están retrasados en conocer lo necesario para lograr una correcta protección de su rostro.

Sin embargo, si tú todavía no conoces qué es lo que necesitas para implementar una buena rutina, nunca es tarde para que navegues el mundo del skin care, ya que hay algunas cosas básicas con las que puedes empezar y más adelante ir agregando ciertos pasos de acuerdo con tus necesidades.

Aquí en Cromos conversamos con Paula Madrigal, gerente de marcas selectivas de Zafarco, que da varios consejos básicos que te serán muy útiles a la hora de cuidar de tu piel.

Cromos: ¿Qué tan cierto es que el cuidado de la piel del hombre debe ser diferente al de las mujeres?

Paula Madrigal: Cuando se habla de cuidado de piel, no importa el género, lo importante es conocer el tipo de piel de cada persona para poder ofrecer los productos adecuados para cada necesidad. Las casas cosméticas desarrollan productos para cuidar la piel en general. La diferencia está en conocer cuáles son las deficiencias para elegir el producto perfecto. Por ejemplo, la Forêt tiene hidratantes para piel normal a seca o para pieles mixtas y grasas.

C: ¿Cuáles son esos tips básicos que los hombres pueden aprender para cuidar de su piel?

PM: Nunca olvidar aplicar todas las mañanas el protector solar. Así no salgas de casa, la luz azul y otros agentes contaminantes afectan la salud de tu piel. All Day All Year de Sisley es el cuidado de día perfecto, apoya esto actuando como un escudo global que protege la piel y activa sus mecanismos de autodefensa, para mantenerla con un aspecto más joven, durante más tiempo.

Exfoliar una o dos veces por semana el rostro. Este proceso ayuda a eliminar las células muertas e impurezas, para devolverle el brillo natural a la piel. Para todos los tipos de piel, el Cel Nettoyant Gommant de Sisley, limpia y elimina suavemente las células muertas de la piel y las impurezas en un solo movimiento. Los extractos de plantas naturales (Limón) junto con los aceites esenciales (Verbena exótica y Lavanda) estimulan la piel y crean una sensación de confort y frescura.

Después de la afeitada usar un tratamiento súper hidratante esto ayudará a calmar la irritación y será un excelente momento para aprovechar los beneficios de los productos. Sisley Paris relanza Émulsion Ecologique con una fórmula más avanzada. Un tratamiento esencial para equilibrar, fortalecer y revitalizar todo tipo de piel. Esta fórmula única, reconocida por su exitoso complejo original de cinco extractos de plantas (Centella asiática, Ginseng, Lúpulo, Cola de Caballo, romero), ahora está enriquecido con dos nuevos ingredientes clave (extractos de bardana y reina de los prados). La piel es más resistente y está mejor equipada para defenderse de los efectos nocivos del medio ambiente (contaminación, humo, radicales libres, etc.), se revitaliza, recupera su tono y luminosidad. Hidrata y nutre la piel de forma duradera para dejarla más cómoda y flexible.

C: ¿Cómo armar una rutina para el cuidado de la piel?

PM: Limpiar el rostro tanto en el día como en la noche para eliminar todas las impurezas y contaminación, esto ayudará a mantener los poros libres de obstrucciones.

Usar día y noche contorno de ojos, para prevenir y/o disminuir los signos de envejecimiento como líneas de expresión, arrugas, bolsas, ojeras y parpado caído.

Aplicar día y noche un tratamiento hidratante, para aportar agua a la piel y proporcionar una mayor nutrición lo que ayudará a disminuir signos de envejecimiento prematuro.

Nunca olvidar aplicar todas las mañanas el protector solar. Así no salgas de casa, la luz azul y otros agentes contaminantes afectan la salud de tu piel.

Si tienes una piel madura te recomiendo agregar a la rutina un tratamiento antiedad para contrarrestar los signos de envejecimiento.

C: ¿Cuáles son esos cuidados que se deben tener para la piel previamente, durante y posterior a las vacaciones?

PM: La piel no es cuestión de temporadas, es nuestra carta de presentación y por ende mantearla sana debe ser una prioridad. Sin embargo, cuando hay cambios de climas podrás experimentar algunas sensaciones diferentes en la piel. Por ende, si estas en climas cálidos el uso de hidratantes debe ser con texturas más liviana y libre de aceite ya que se producirá más sebo. Incluso el uso del protector solar tendrá que ser utilizado más veces al día.

Si en cambio, vas a climas fríos, la deshidratación se sentirá inmediatamente. En especial los labios se comenzarán a agrietar. Lo recomendado será llevar un tratamiento nutritivo y reparador para los labios, y a nivel facial usar productos con texturas más fundentes que ayuden a nutrir la piel. El bálsamo nutritivo Baume Confort Lèvres de Sisley destinado para labios secos o incómodos alivia al instante, suaviza de forma duradera los labios y les aporta vitalidad.

Lo más importante para tener en cuenta es que la rutina de cuidado de la piel es esencial ya que es nuestra principal barrera protectora frente a todas las agresiones externas. La clave para mantener su resistencia es tratarla adecuadamente invirtiendo en los cosméticos adecuados.

Una recomendación especial, es que si vas a un lugar donde la temperatura y el sol son muy altas, no utilices productos despigmentantes ya que este tipo de tratamientos hacen una pequeña exfoliación en la piel y por ende estará mucho más vulnerable ante las radiaciones.