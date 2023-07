Hombres: ¿Cómo escoger la fragancia perfecta?

El poder de las fragancias es indudable, por ejemplo, un estudio publicado en Journal of Cosmetic Science reveló que los hombres que usan perfume demostraron un aumento en su confianza y fueron percibidos como más atractivos por las personas a su alrededor.

Sin embargo, para quienes son principiantes en el mundo de los perfumes, todo este mercado puede ser intimidante, sobre todo al momento de escoger el que más se adecúe correctamente y también saber cómo usarlos para sacarle el mayor provecho posible.

Es por eso que aquí en Cromos conversamos con Zayra Rojas, experta en fragancias de O Boticário, que nos dio varios tips para entender los perfumes de mejor manera y también nos comparte una gran novedad.

Cromos: ¿Qué nos recomiendas para escoger el perfume perfecto?

Zayra Rojas: A veces cuando vamos por una fragancia sentimos que vamos a salir con muchos aromas y definitivamente no vamos a encontrar la que es perfecta para nosotros, sin embargo, uno de los tips es escoger tres fragancias que sean de diferentes perfiles olfativos, ¿a qué nos referimos? Una fresca, una amaderada, una de pronto más cítrica, y esto nos puede llevar por los caminos olfativos que podemos elegir.

Entonces, si yo ya probé una de estas tres, alguna de estas pudo haberme gustado, una vez seleccione esta selecciono dos más del mismo perfil olfativo para corroborar que exactamente este es el perfume que me gustó, y puede ser que no te guste tanto el primero, pero sentiste alguna conexión, vas por los segundos, puedes escoger de allí. Entonces nosotros recomendamos probar cinco fragancias con esta técnica que les va a permitir encontrar una fragancia de la manera más acertada.

C: ¿Qué le dirías a alguien que no le gusta usar fragancia o que no acostumbra a hacerlo?

ZR: Esto es algo súper común, a veces pensamos que a todos nos van a gustar los perfumes y no siempre es así, para esto existen los perfiles olfativos como ya venimos hablando y hay algunos que son más suaves, pero también hay otras cosas que podemos tener en cuenta y es la concentración, entre mayor concentración de perfume dentro de mi fragancia va a apoyar a que dure más, pero también que sea una mayor intensidad la que yo perciba y que las personas perciban a mi alrededor.

Dentro del mundo de las fragancias, esta concentración puede variar entre eau de toilette, eau de parfum, splash, agua de colonia inclusive. Aquí hay dos factores bien importantes para seleccionar la fragancia, no solo el perfil olfativo, también este punto, y es qué tanto me gusta sentir este aroma o qué tanto me gusta que los demás sientan este aroma de mí, lo podemos hacer a través de la concentración.

C: ¿Recomiendas usar uno para el día y otro para la noche?

ZR: Yo recomiendo usar todos los perfumes que les guste, la cantidad que ustedes prefieran, pero si tuviéramos que elegir uno para el día y otro para la noche, o uno para todos los días y otro para ocasiones especiales, funciona súper bien. Usualmente las fragancias que utilizamos por la noche o en momentos especiales puede ser un eau de parfum que va a tener una duración más prolongada, van a ser más intensas las notas, notas amaderadas, un poco más vainillas, almizcles, pueden funcionar súper bien; y de pronto los que son de uso diario que sean más cítricos, más esta parte refrescante.

Ahora, va a depender también del clima, en Bogotá nos gusta muchísimo las fragancias que nos dan esa sensación térmica, como si estuviéramos calientes, esta sensación de temperatura, que son las fragancias gourmand; a diferencia de la costa, en la costa prefieren estas fragancias bien cítricas.

C: ¿Qué aconsejas a las personas que les gusta mezclar fragancias para obtener un resultado personalizable?

ZR: Eso va a depender mucho, al igual que el maquillaje, por ejemplo, son 100% personalizables, y es que ya solo el hecho de poner la fragancia en tu piel, eso va a ser que la fragancia sea 100% personalizada porque el pH es distinto para todos, entonces la misma fragancia no nos va a quedar igual a todas las personas, puede tener notas similares y puedo sentir que se parece, pero vamos a tener algunas diferencias por la parte del pH.

Ahora, si quieren mezclarlo entonces yo les recomendaría que lo hagan perfumando la piel, pueden utilizas cremas, óleos, que ya tienen un aroma y pueden combinarlo con la fragancia, esto va a hacer que la piel, una piel hidratada, hace que la fragancia perdure muchísimo más, este también es un tip.

C: ¿Tienes otro tip para sacarle más provecho al perfume?

ZR: Uno muy importante hablando de aplicación es aplicarlo después de la ducha, antes de la ropa, porque si yo lo aplico se queda es en la ropa y no va a tener ese efecto de personalización.

C: ¿Qué nos puedes decir de lo nuevo de O Boticario? Respecto a la innovación del alcohol vínico en la línea Malbec.

ZR: Esto es una innovación, esto es algo increíble, es la unión de dos mundos, de dos artes antiguos, que es el de la perfumería y el de hacer vinos. Esta unión nos va a permitir tener lo mejor de ambos y cuando tu aplicas la fragancia es como estar degustando un buen vino, entonces tiene este mismo nombre, se llama Malbec y pasa por el mismo proceso de extracción que pasan los vinos nobles, es decir, se colocan las uvas en barricas de roble francés, se dejan reposar, después se maceran y para obtener este aroma de las fragancias y después se destilan para tener este alcohol que tenemos presente en toda nuestra línea de Malbec.

Es único en el mundo, es una innovación, esto es algo que además le da una potencia a la fragancia, va a perdurar en la piel. Dentro de Malbec hay distintos tipos de Malbec, está un Malbec fresco, un Malbec amaderado, afrutado, pero todos estos tienen el prime nombre y es amaderado, son fragancias amaderadas que las maderas, solo por su misma composición, van a quedar mejor fijadas en la piel que lo que pudieran quedar algunos otros componentes como son las frutales, que tienden a ser más volátiles.