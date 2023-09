Hombres: las tendencias más populares en belleza para este año

El cuidado personal de los hombres fue un tabú por décadas, como si el que un hombre quisiera verse bien lo hiciera menos masculino. Pero podría decirse que esto ha cambiado en los últimos años y que ellos abrazan las diferentes tendencias de manera más libre, tal vez la pandemia pudo influir en esto, dejando que los hombres tuvieran un espacio íntimo, en el que probaban por primera vez el gusto que es relajarse con una buena mascarilla.

Ahora, en 2023, podemos hablar de varias opciones a las que los hombres recurren para verse lo mejor posible de pies a cabeza, demostrando que ese sujeto desgarbado y desaliñado quedó en el siglo pasado. A continuación, te contamos cuáles son las más populares.

Una rutina del cuidado de la piel práctica

Los hombres tienden a sudar más que las mujeres y tienen mayor tendencia a tener un cutis más graso, entonces necesitan productos especiales para ellos o que se concentren en este tipo de necesidades. ¿Cuáles son los básicos que todos deben tener presente religiosamente? Limpiador, que debe ser usado tanto en la mañana como en la noche (o solo al terminar el día para pieles más sensibles o secas); una crema hidratante, que también depende del tipo (grasa, mixta, seca, sensible); y, para terminar, una crema protectora solar con factor de 50, no menos de 30. Además de eso se puede agregar sueros, para evitar el envejecimiento, iluminar la piel, evitar granitos, etc., pero ya depende de la paciencia o el interés de cada uno.

La barba de la nueva década

Hay quienes dicen que la barba ha pedido su encanto y quedó en los 2010, pero lo que sí es cierto es que ya no se lleva desprolija o con bigotes exagerados, para este año se propone llevar una bien cuidada y más discreta, con líneas limpias y naturales, entonces se propone dejarla crecer sombreada o la tan popular de tres días. Como lo retro sigue estando muy en furor, algunos proponen llevar el bigote, al mejor estilo de los años setenta, tanto así que muchos hablan del bigote de estrella porno, a los que apelan personalidades como Paul Mezcal o Chris Evans.

Depilado: ¿sí o no?

Aquí se habla de dos tendencias en particular, el manscaping y el baby buttocks, ambas demuestran que muchos hombres están apuntando a cuidar del vello corporal, si bien no todos deciden depilarse por completo, sí deciden recortar o llevas al ras algunas partes de su cuerpo, así lo dice el manscaping, especialmente cuando se habla de la zona íntima, aunque también se puede concentrar en hombros y espalda. En cuanto al baby buttocks, hace referencia a los que deciden solamente depilarse los glúteos, dejándolos como los de un bebé.

Los gadgets, el futuro de la belleza

Otra gran tendencia para este año, algo que se ha podido ver desde el 2022, es la relevancia de los llamados beauty gadgetes, que son aquellos aparatos o máquinas que complementan la rutina del cuidado de la piel. En esta categoría entra una secadora inteligente que controle la temperatura, el viral rodillo de jade, el masajeador guasha, limpiadores sónicos, dispositivos antiedad que estimular la cara, entre otros. Esto hace que los hombres se sientan mejor cuidados pero a un nivel profesional, una manera de mimarse que va más allá de lo mundano, por supuesto que esto ya es algo más de nicho y para quienes son un poco más expertos y menos amateurs.

El brotox

A esta tendencia se le conoce como el bótox aplicado en hombres, pero desde sus diversos beneficios, no solo para encargarse de la apariencia de arrugas y líneas de expresión, o el tratamiento de hiperhidrosis en palmas y en las manos. Este ingrediente también suele usarse para armonizar el rostro masculino, un tratamiento que busca hacer que cada quien se sienta mejor consigo mismo, por ejemplo, hay quienes lo usan para tener una mandíbula más pronunciada, o un mentón que dé esa apariencia de galán latino tan deseada.