La gerente de mercadeo de Grupo Aval da las claves para ser una ejecutiva exitosa

Para la mayoría trabajar es una carga, incluso un mal necesario. Para otros puede ser lo contrario. Aquí vinimos a desmitificar una idea que lleva décadas haciendo cuerpo: el trabajo no puede ser un disfrute. Y lo hacemos de la mano de una gerente en cuyo testimonio muchos lo pueden disfrutar: “Lo que más me gusta de mi rol es que puedo interactuar y conocer personas muy diferentes, además de tener la posibilidad de trabajar y aprender de múltiples disciplinas como: comunicación, música, publicidad, música, marketing, sostenibilidad y reputación. Todo esto es muy enriquecedor porque me permite ver el mundo desde múltiples dimensiones”, explica a Cromos.

María Fernanda hizo su carrera en prestigiosas agencias de publicidad del país y hoy es la responsable de apoyar y fortalecer la industria del entretenimiento a través de experiencias Aval. Cuenta con el apoyo de equipos multidisciplinarios que le permiten cumplir de manera exitosa los desafíos que presenta la industria: “La clave para liderar estrategias exitosas está en contar con personas diversas, con diferentes habilidades para trabajar, para ver la vida, para encontrar soluciones, esto hace muy poderosos los equipos, porque cuando todos pensamos igual, seguramente terminaremos haciendo lo mismo, sin encontrar oportunidades y momentos disruptivos que nos permitan abordar los retos con enfoques diferentes”.

¿Es aburrido trabajar en el sector financiero?

A pesar de estar en un sector que se percibe como serio y tradicional, ella tiene la oportunidad de divertirse, pues combina lo que le apasiona de la vida con su trabajo. Para que todo salga según lo planeado, María Fernanda cuida su espiritualidad y su organismo. “Es importante articular y equilibrar todas las dimensiones de nuestra vida para crecer como persona y como profesional. Si tienes la cabeza en orden, tu cuerpo saludable y tu espíritu en paz, es más fácil lograr resultados satisfactorios en el aspecto que desees”, dice.

Consejos para su cuidado diario

“El agua termal de Avène es fundamental, ofreciéndome una hidratación revitalizante que calma y suaviza mi piel. Desde que encontré la línea de Hyaluron de Avène, mi rutina de cuidado diario ha experimentado una transformación que cumple mis expectativas”.

María Fernanda Sánchez de lunes a domingo

La gerente de mercadeo & ESG de Grupo Ava asevera lo siguiente: “El producto que es indispensable antes de salir es el protector solar, así esté en un lugar cerrado uso el de Avéne, que me encanta porque mi piel es entre mixta y grasa, y me deja un acabado mate”.