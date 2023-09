La limpieza de la piel y todo lo que debes saber si eres principiante

Al ver los diversos comerciales de las marcas de belleza, o los influencers especializados en este tema, o incluso en una cotidiana conversación con cualquier persona, es completamente común que nos sentimos abrumados respecto a lo que supuestamente debemos hacer para cuidar de la piel del rostro, especialmente si lo que se desea es mejorarla o mantenerla bella. Armar una rutina de la piel parece que no es nada fácil, pero Cromos conversó con varios expertos para desglosar todo lo que necesitas saber.

Para empezar, es importante que tengas presente que no todas las rutinas funcionan para todas las personas, ya que cada quien tiene sus necesidades o preocupaciones exactas. Lo básico es la limpieza, la hidratación y la protección del sol, a partir de ahí puedes jugar con lo que quieras, pero de momento, te contamos más a profundidad lo que debes saber para dar con la rutina más idónea.

“En general lo primero que se requiere es hacer una limpieza con un producto adecuado para cada tipo de piel. En las mañanas se aconseja usar productos hidratantes y antioxidantes, por ejemplo, que tengan vitamina C, vitamina E, para que nos ayude a proteger de radicales libres de oxígeno a lo largo del día. De último se aconseja utilizar el protector solar, que también debe ser adecuado para cada tipo de piel y si se desea usar maquillaje, se puede después de dejar actuar el protector. En la noche seguimos con una rutina de limpieza, dependiendo de cada tipo de piel se usan diferentes productos, se pueden usar cremas hidratantes y que tengan sustancias que ayuden a estimular la síntesis de colágeno, que tengan ácido hialurónico”, explica Luis Arturo Gamboa del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta.

Hablando de la limpieza, según Gamboa lo que se recomienda es que sea diaria, respecto a si se debe hacer dos veces al día, hay comentarios en Internet que dicen que no es necesario, en cuanto a lo que recomienda el experto, depende del tipo de piel, sea grasa, sensible, mixta o seca, si la piel es normal o seca se puede limpiar una vez y la segunda se puede hacer con agua micelar o algún producto que no sea muy agresivo.

¿Cómo escoger el limpiador para la cara?

Entonces para este paso es evidente que el limpiador es el producto protagonista, pero ¿cómo escoger el indicado, esto es lo que sugiere el experto:

“Hay de muchas clases, para pieles sensibles o normales se pueden usar limpiadores micelares que ayudan a hacer la limpieza sin hacer agresión a la piel, para las pieles grasas también hay soluciones micelares que pueden usarse para ayudar a desengrasar, si vamos a usar detergentes están los que se llaman Syndet que son sustitutos del jabón, tienen un pH ácido que es el mismo de la piel y son menos agresivos. Algunos de ellos deben ser diluidos y en último lugar están los jabones comerciales que no recomendamos que sean muy alcalinos o muy fuertes, por ejemplo, los antibacteriales, que resecan mucho la piel”.

Aquí es muy importante prestar atención a los ingredientes que contiene este producto, especialmente para cuidar el tipo de cutis que tienes: “Para las pieles muy sensibles lo que son los antibacteriales o los productos que tienen muchos perfumes o preservantes pueden generar irritación y daño, entonces se recomiendan para limpieza y también para hidratación productos que no tengan fragancia y que tengan los preservantes en menor cantidad posible. Para pieles grasas, sobre todo si tienen una patología, como acné, algunos de los limpiadores especiales para acné, que tienen ácido salicílico, pueden ayudar a hacer mejor desengrase, sin embargo, hay personas sensibles o que están en tratatamientos también pueden sentir irritación”.

¿Cómo se debe limpiar la cara?

Para que el limpiador haga su efecto, otro tip es que la limpieza se haga por sesenta segundos, es decir, hacer masajes pequeños y circulares a lo largo de toda la cara durante todo un minuto, esto para asegurarse de remover todas las impurezas. Si eres más de piel sensible, o seca, con treinta segundos puede bastar.

Otros detalles útiles son la temperatura del agua y cómo secar la piel después de la limpieza. Según Gamboa, puedes recurrir al agua fría o tibia, pero nunca caliente y menos en exceso: “la piel se puede resecar y perder sus lípidos naturales, entonces no se recomienda hacer la limpieza con agua caliente”. En cuanto al secado, lo que se aconseja es utilizar una toalla suave, que tú destines exclusivamente para tu rostro, nunca refregar y hacerlo a toquecitos. “Si tenemos pieles más sensibles es preferible que la toallita no sea de algodón y que sea una toallita que parece servilleta que es de material absorbible, son en tela pero son más suaves”.

Para las personas que se maquillan, es imperativo el desmaquillarse apenas sea posible, es bien sabido el crimen que es irse a la cama con maquillaje encima. En cuanto a esta tarea, existen diversos productos que son de ayuda, algunos más aceitosos o espesos, perfectos para quitar la pestañina más a prueba de agua o el labial que perdura a pesar la comida y los besos. Sin embargo, estos que son más pesados pueden ser un problema para las pieles acneícas u oleosas, entonces hay que probar qué es lo que mejor te va dependiendo del caso.

En cuanto a las hidratantes, aquí el tipo de piel también es muy importante, si es de tipo seca o sensible se recomiendan las que son más espesas o aceitosas, tipo crema, pero si el tipo va más hacia lo grasoso sin duda te debes decidir por una fórmula ligera, en gel, o sueros, que se absorban fácilmente. Recuerda que si tienes la piel seca puedes reaplicar la crema varias veces al día sin ningún problema.