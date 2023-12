Paso a paso de maquillaje para Navidad y las fiestas de fin de año

Estamos muy cerca de Navidad y todas las fiestas relacionadas con el fin de año, sí, llegó el momento de despedirnos del 2023, con todo lo bueno y lo malo, y qué mejor que hacerlo que con una gran celebración. Entonces lo más probablemente es que estemos pensando en todas esas pintas y looks con la que nos vamos a consentir y lucir, ¿un detalle que no podemos dejar de lado? El maquillaje.

Lee también: Selena Gomez muestra cuáles son los zapatos perfectos para usar en Navidad

Aquí encuentras más contenidos como este

Un maquillaje de Navidad o decembrino se destaca por ser un poco más atrevido, pues es el momento perfecto para darle una oportunidad a los destellos y a colores más fuertes. Si todavía no sabes qué hacer, no te preocupes, porque Cromos conversó con Juan Piñeros, entrenador MAC Cosmetics para Colombia y LDM, para saber cuáles son esas tendencias para tener presentes en esta última temporada, y también nos recomendó dos opciones sencillas para hacer en casa.

Cromos: ¿Cuáles son las tendencias que se llevan en Navidad y las otras fiestas de fin de año?

Juan Piñeros: Tenemos dos variantes de brillo bien importantes: por un lado tenemos toda esta tendencia de icy lips, que realmente son estos labios que se ven como escarchados, pero al mismo tiempo en tonos fríos, como con subtonos un poco azules, púrpuras, y que, ojo, no solo se quedan en labios, también viajan a los ojos y justamente con la colección Bizzare Blizzard de Mac tenemos un panorama súper amplio, desde el lip balm, que es un bálsamo de labios escarchado que no solamente hidrata los labios, sino que también reacciona con el pH y viene justamente en un tono morado con destellos azules, donde podemos simplemente ponerle un gloss encima y se transforma completamente e incluso jugar también con estos colores en los ojos, delineados, un ahumado muy sutil en tonos púrpuras, que ancla muy bien con todo lo que estamos viendo en cuanto a ropa, diseño textil, estos plateados, lentejuelas, brillos.

Por otro lado, para quienes son amantes de los brillos más cálidos y de los tonos tierra, tenemos una tendencia que es Couture Copper, que se vuelva un poco más hacia un espacio metalizado, es una tendencia inspirada en los tonos bronce, que funciona muy bien en ojos, las sombras con alta pigmentación, un poco de brillo en todo el centro del parpado, e incluso, ¿por qué no llevar también este efecto bronceado a la piel? Esos son los imprescindibles para esta temporada de fin de año.

Paso a paso de maquillaje para las fiestas decembrinas

Look #1:

Nos vamos con una opción un poco más dramática y al mismo tiempo clásica, ojos construidos con un tono neutro, el tono de nuestra paleta de sombras más parecido al de nuestra piel, hacemos algo en la cuenca, marcamos un poco la profundidad con un tono café y luego, simplemente tomamos esa sombra plateada o con destellos un poco azules y la colocamos en el centro del parpado, fijamos con Fix Plus Stay Over, que nos da fijación de hasta 16 horas, 100% libre de alcohol, y construimos, aparte de eso, capas infinitas de Mac Stack para darle también un protagonismo a las pestañas que acompañe el look. Por último, finalizamos con unos labios en un tono un poco borgoña con nuestro lipstick Diva y poder darle ese toque más clásico en una forma redondeada a los labios.

Look #2:

Vamos a jugar con nuestra paleta de Connect in Colour Future Flame, igual, construir un look de ojos neutro, pero en este caso irnos con estos tonos cobrizos, aplicarlo muy bien en todo el parpado, acentuar un poco la línea inferior de las pestañas con color café y levantar las pestañas al máximo con nuestra fórmula waterproof de Mac Stack, que ninguna lágrima, así sea de alegría, vaya a permitir que se corra el maquillaje. Fijamos con Fix Plus Stay Over y para los labios jugamos con tonos un poco más rojos y, pues por qué no, jugamos con esta reinvención de los tonos ladrillo que fueron épicos en los noventa y que hoy los traemos y están siendo nuevamente tendencia, utilizamos Locked Kiss Lipstick para una duración de hasta 24 horas en el tono Extra Chili, podemos rematar con un poco de gloss en los labios para dar este tema más fiestero.

Además: Los 5 cortes de cabello más virales en TikTok: ¿con cuál te quedas?

C: Para terminar, ¿cuáles crees que sean las tendencias en maquillaje que se impondrán en 2024?

JP: Creo que ya estamos viendo un poco de esto, y es que estamos jugando con pieles ultra luminosas, estamos dejando muy de lado el mate que nos acompañó por mucho tiempo y justamente vamos a ver pieles que cada vez reflejen más luz, vamos a volver a jugar con el iluminador, pero en una forma distinta. Vamos a ver inspiración marina, ya salió el color del 2024 de Pantone y esto también nos coloca en un lugar donde seguramente vamos a jugar muchísimo con tonos pasteles, con tonos durazno, donde incluso en términos de maquillaje vamos a jugar con frescura en la piel, pero con focos tanto en ojos como en labios que queremos lleguen a ser los protagonistas, lo vimos en London Fashion Week, por ejemplo, donde teníamos pieles que se veían supremamente luminosas, hechas con Studio Radiance Serum Powered Foundation, porque hoy en día no solamente buscamos una base que tenga cobertura, sino que también le dé beneficios a la piel, y esto es lo que hace esta base infusionada con suero. Luego rematamos con un foco en labios muy bien armado, o quizás en ojos, donde le damos ese lugar protagonista tanto a los ojos como a los labios con una piel que parece recién salida del spa.