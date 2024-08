¿Qué debemos hacer para cuidar la piel? Los consejos de expertos para hacerlo

La salud de la piel está relacionada con la salud mental. Clínicamente se ha comprobado que algunas alteraciones psicológicas pueden desencadenar afecciones dermatológicas, pero también se ha evidenciado que enfermedades cutáneas pueden conllevar a cuadros psicológicos.

El dermatólogo estético español Ricardo Ruiz Rodríguez explica en su libro ‘Antiaging, cómo mantener tu piel más joven’ que “las células de la piel y las del cerebro tienen un origen común en el desarrollo del embrión humano”, de ahí la relación entre ambos órganos.

¿Qué debemos hacer para cuidar la piel?

Lo que explica Ruiz se traduce, por ejemplo, en que el estrés, la tristeza y la depresión se puedan manifestar con resequedad, deshidratación y descamación en la piel, como sustenta el médico colombiano Felipe Buendía, magíster en antienvejecimiento y estética, que hoy preside la clínica Besens.

“La piel es la expresión real de cómo estamos, de lo que somos, de lo que sentimos. Si estás triste, si estás cansado, si tu pareja te maltrata, te aseguro que tu piel no va a ser la misma. Es cuando tú te miras al espejo y dices: no me veo bien”, detalla Buendía.

Ahora bien, hay alteraciones en la piel que desembocar en afecciones psicológicas, como el acné, una enfermedad inflamatoria que en algunos casos lleva a quienes la padecen a aislarse de su círculo cercano. La razón: es la piel de la carta de presentación ante la sociedad.

En el caso del acné, que no tiene un factor hereditario muy marcado como otras patologías, también puede sugerir que hay algo más en el cuerpo que está mal: hormonal, fisiológico o metabólico. Esa es otra prueba de que a través de la piel se manifiesta todo, según los expertos.

Aunque hay quienes insisten en que prestar atención a la piel es un asunto de vanidad, lo cierto es que para la comunidad médica es tan importante que tiene un día para conmemorar su cuidado, el 25 de agosto.

“En una cultura como la nuestra, en la que nos estamos viendo todo el tiempo frente a las pantallas, frente al espejo, frente al celular, cualquier cosa que no nos guste en la piel, nos termina afectando y generando una inconformidad”, agrega Buendía.

Pero, ¿cómo cuidar la piel para evitar enfermedades y su envejecimiento prematuro? El experto colombiano asegura que es cuestión de hábitos como: limpiarla tanto en la mañana como en la noche, utilizar bloqueador solar, dedicar hasta 40 minutos diarios a la actividad física, cuidar la alimentación (evitando los ultraprocesados y disminuyendo el consumo de carbohidratos), usar cosméticos de manera correcta y buscar actividades nuevas para a mantener un estado anímico alto.

A nivel estético, hay todo tipo de tratamientos, que van desde sesiones de hidrofaciales, hasta rejuvenecimiento facial con láser. Incluso hay técnicas para estimular el colágeno y que mejore la calidad de la piel, mediante bioestimuladores inyectados o con calor.

“Lo importante es usar tecnologías acordes a cada tipo de piel, con un diagnóstico concreto y certero. El problema es que cualquier persona sin conocimiento real no entiende esto”, indica Felipe Buendía.