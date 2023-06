¿Qué se hace para quitar la caspa? Consejos para tratarla si sufres de este mal

La dermatitis seborreica o caspa es una enfermedad inflamatoria y crónica que puede afectar las áreas donde existe mayor presencia de glándulas sebáceas, como cuero cabelludo, entrecejo, surcos nasogenianos, área retroauricular, pecho, entre otras.

Esta se caracteriza por producir lesiones rojizas, descamativas y pruriginosas (es decir, pica en algunos casos). Existen diversos tipos de Dermatitis Seborreica:

Infantil

De las pestañas o blefaritis

De los pliegues

Del cuero cabelludo (caspa)

¿Qué se hace para quitar la caspa?

La caspa es uno de esos problemas a los que hoy en día se enfrenta una gran cantidad de personas y que puede generar muchos complejos a quienes la padecen. Diferentes estudios sugieren que el 50 % de la población mundial sufre de caspa después de la pubertad.

Actualmente, en el mercado se encuentran diferentes opciones dirigidas a que los hombres traten este problema, sin embargo, en el caso de las mujeres, de acuerdo con el estudio Women that have dandruff frequently y from to time beauty track 2020, dos millones de mujeres sufren de caspa en el mundo y solo 17 % de las mujeres utiliza productos capilares anticaspa para tratarla por la falta de eficacia de los productos a largo plazo, el maltrato a la fibra capilar y la falta de soluciones para ellas.

La caspa afecta a más del 50 % de la población adulta en el mundo y si quieres saber cómo tratarla te dejamos algunos consejos. Fotografía por: GettyImages

“En la actualidad, existen diversos tratamientos capilares capaces de prevenir y combatir la caspa, sin embargo, no han mostrado eficacia a largo plazo, sobre todo en las mujeres quienes deben elegir entre productos que le ayuden a cuidar de su cuero cabelludo o de su fibra capilar” manifestó la dermatóloga Carolina Zúñiga y aliada de Kerastase.

Teniendo en cuenta lo anterior, la doctora Zúñiga brinda cinco consejos para las mujeres que quieren eliminar la caspa:

Acuda a un especialista:

Las causas de la caspa son muy diversas por lo que acudir con un especialista le ayudará a encontrar la causa principal de esta y tomar un tratamiento adecuado.

Recurra a champús específicos para combatir la caspa

Estos productos cuentan con formulaciones que incluyen diferentes principios activos que intentan corregir sus distintas causas.

Aceites esenciales

Algunos aceites como el aceite de árbol de té y el aceite de lavanda tienen propiedades antifúngicas que pueden ayudar a combatir la caspa. El uso de cualquiera de estos productos de aseo y aceites debe ser supervisado por un dermatólogo, pues no a todas las personas les funcionan los mismos remedios, y la idea es evitar reacciones alérgicas y otros efectos adversos.

Controlar el estrés

El estrés afecta la salud en general y hace que el cuerpo esté más susceptible a una serie de afecciones y enfermedades. Incluso puede desencadenar la caspa o empeorar los síntomas existentes.

Cuidar la alimentación

Una dieta que proporcione suficiente zinc, vitaminas B y ciertos tipos de grasas puede ayudar a prevenir la caspa.