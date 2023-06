El nuevo corte de pelo de Scarlett Johansson es perfecto para todas las personas

No cabe duda que Scarlett Johansson fue una de las estrellas que más brilló durante la última entrega del Festival de Cannes, todos sus looks de Prada causaron sensación instantánea en redes. Pero además de su vestuario, algo que también llamó la atención fue su nuevo corte de pelo, uno que es toda una referencia porque básicamente le queda bien a cualquier, sin importa su edad.

Básicamente las fotos que dejó la actriz en el evento son perfectas para llevar al peluquero y pedirle que replique esa melena en ti. Este corte se llama clavicut porque va a la altura de la clavícula, un largo intermedio que estiliza fácilmente, además es fácil de comprometerse, porque no es tan corto como un bobo, o no necesita tanto compromiso o cuidado como las cabelleras XL que tanto se llevan en la actualidad, además que no le sientan a todo el mundo.

“El clavicut es el nuevo negro”, dijo la estilista Ángela Navarro, y María Baras, directora del salón de belleza Cheska, afirma que es universal porque tiene la habilidad de adaptarse a cualquier tipo de rostro. De hecho, la experta comentó a Vogue España que en su salón las novias y las invitadas a bodas llevan fotos de esta opción capilar, con las mismas ondas suaves que se vieron en la estadounidense. A continuación, te contamos cuáles son los beneficios de este estilo.

Favorece a todos los rostros, si se tiene en cuenta el volumen

El corte con largo a la clavícula va muy bien a cualquier tipo de rostros, Baras explica que todo depende de adaptar el peinado, es decir, a los rostros redondos les queda mejor la raya al medio como lo lleva Scarlett Johansson, mientras que los más alargados se benefician de un peinado que no vaya tan pegado al cráneo y que lleven un poco más de volumen.

Funciona a cualquier edad

El pelo cuando se debilita tiene a perder fuerza a la altura del pecho, por eso es que no siempre se recomienda llevar una melena larga, especialmente cuando se está en una edad más avanzada, ya que el envejecimiento capilar es toda una realidad. Entonces este largo a la clavícula funciona perfectamente, sobre todo para quienes buscan un aspecto sano, sin sacrificar tanto el largo.

No tienes que estilizarlo tanto

Si bien las ondas que llevaba Johansson son perfectas, no tienes que recurrir a unas tenazas para que se vea bien, ya que queda perfectamente de forma natural. Navarro recomienda: “Cuando el cabello cumple dos años (a unos 25 centímetros de la raíz teniendo en cuenta que se siguen las pautas de corte de puntas recomendadas cada tres meses), si no se ha cuidado convenientemente con acondicionadores, mascarillas y un adecuado manejo mecánico del cabello, las puntas tienden a abrirse y no son capaces de expresar la onda que traen de serie. Cuando el cabello toca los hombros, dirige las puntas hacia donde le convenga, con lo cual es más difícil de controlar su movimiento. Pero si va buscando la clavícula, respetará su propio gesto y ligereza antes de llegar a ella, con lo que se puede permitir el lujo de adquirir vida propia”.

El poder del clavicut para estilizar

Cuando se va a los extremos, muy largo o muy corto, es muy difícil determinar si realmente se acomoda a la persona y la hace ver bien, pero el punto a favor de una melena media como esta es que se adecúa a todo el mundo y no resta centímetros de estatura a nadie. El estilista David Llorente explica: “la longitud de la melena es inversamente proporcional a la longitud global que aparentamos. Las melenas XL no hacen sino crear una imagen desproporcionada que en lugar de favorecer acorta mucho la figura (…) Para los amantes del pelo largo, la clavícula es el tope que nunca se debería rebasar”.

Va con pelo fino y pelo espeso

No es sencillo encontrar una alternativa versátil que controle el volumen y también dé la ilusión óptica de dar más cabello del que se tiene, ese es el don que tiene el corte a la clavícula.

Es fácil de darle un toque extra

Si un día decides que no lo quieres llevar al natural y quieres algo diferente, es muy fácil darle un aspecto más sofisticado, como lo hizo Scarlett Johansson en Canes. Lo único que debes es hacer las ondas, con plancha o tenazas, y dejar las puntas sin trabajar, solo debes agregar la textura hasta los medios y para terminar pasas una cepillada suave para darle un toque final muy sutil.