¿Se te parten los labios cuando usas labial? Con este paso a paso lo puedes evitar

Algunos labiales resecan los labios más de la cuenta y esto puede ser una desventaja a la hora de tener un look perfecto y sentirnos bien.

Lo bueno es que hay varias soluciones para evitar que se resequen y se marque la textura, que se partan los labios y que se sientan incómodos. Este es el paso a paso para evitarlo.

1. Usa un exfoliante para labios

Aunque antes no era muy común utilizarlo, ahora hay muchos productos con fórmulas que tienen azúcar que exfolia los labios. Como ya sabes, exfoliar ayuda a retirar la piel muerta y nuestros labios no son la excepción, lo importante es no abusar del recurso, al igual que en a cara o las piernas. No lo uses a diario pero sí cuando consideres que necesites suavizar la textura irregular. Esto también facilita la absorción de productos hidratantes. Aplícalo con movimientos circulares durante unos minutos y enjuaga.

2. Hidrata con: ¡crema para el contorno de ojos!

Después de que tus labios estén perfectamente exfoliados, aplica una crema hidratante para el contorno de ojos sobre los labios. Las fórmulas para el contorno de ojos son más ligeras por lo que se absorben con mayor facilidad. También suelen estar formuladas con ingredientes muy hidratantes que rellenan suavemente las líneas finas y emparejan la textura.

3. Humecta con un bálsamo espeso

Justo después de aplicar la crema del contorno de ojos, te recomendamos que te pongas una capa generosa de bálsamo humectante. “El bálsamo sella la hidratación, no importa si se ve blanco, porque lo vas a retirar justo antes de aplicar el labial. Esto te hidratará tus labios realmente.

4. Apuesta por una fórmula hidratante de labial

Cuando escojas qué labial usar, es clave que tengas en cuenta que normalmente, los labiales con acabado neutro o brillante son los más hidratantes, pero si te gustan matte, es bueno que también elijas una buena marca y también que sigas los pasos anteriores.

5. Aplica otra capa de bálsamo e hidrata después de desmaquillar

“Si hagas lo que hagas o apliques lo que apliques, tus labios se siguen partiendo y secando, puedes optar por aplicar una capa de bálsamo después del labial” recomiendan en Elle. Este no solo te dará un efecto brillante sino que te hidratará, sin embargo, no apliques una capa tan abundante como antes. Recuerda que al desmaquillarte debes volver a hidratarte.

