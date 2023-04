Según Bella Hadid y Florence Pugh, las cejas rectas serán la tendencia en 2023

Celebridades como Florence Pugh y Bella Hadid han sido el ejemplo de estos últimos meses en los que sus cejas rectas han dejado de seguir el famoso arco de años pasados.

Ahora, la generación Z de chicos más jóvenes le siguen el paso, tanto que el hashtag #straightbrows ha subido a casi 323.3 millones de vistas en TikTok, y dejando atrás la tendencia Y2K de las cejas super skinny y decoloradas.

Las cejas sin duda enmarcan la cara, abren los ojos y te hacen ver más despierto, pero las nuevas tendencias y generaciones dicen que esta forma más recta ayuda a que la cara se vea más estirada y tal vez más joven por la forma en la que se acerca a los lados de la cara, y da la impresión de una mirada profunda.

¿Cuáles son las cejas rectas?

De forma sencilla diremos que las cejas rectas involucran acortar el final de las cejas para hacer que la curva que baja hacia el ojo se acorte. Esto puede ser con pinzas, y si falta inspiración solo hay que ver el Tik Tok de Bella Hadid, una pionera en la tendencia, o Miranda Kerr. También, Vanita Parti, según la revista Glamour, es una de las fundadoras de la tendencia, pero desaconseja la tendencia de rasurarlas. “Mientras que la punta se recupera más rápido que la mitad de las cejas, el pelo crecerá de muchas maneras, en diferentes direcciones y más débil.”

En lugar de eso, Parti le recomienda a la revista Glamour que se enfoquen en dejar el arco natural y bajo. En no sacarle con pinzas ninguna forma arqueada. “Un arco bajo va a dar un look agradable también, así que cuando uses las pinzas simplemente evita quitar demasiados vellos.”

El look de Florence Pugh

Para el look de los BAFTAs 2023, la actriz llevó una variación de la “Audrey brow” o ceja de Audrey Hepburn: una ceja poblada, lisa, potente y solo ayudada con un poco de corrector en las puntas y maquillaje.

Su artista de maquillaje Alex Babsky dice que se uso un look super clásico cubriendo la punta de las cejas para llevarlas a un look más parecido al de la estrella de cine clásico.

Es una forma de probar como se ve sin hacer cambios drásticos. “Usa corrector para dibujar alrededor de la ceja y delinear la forma que deseas. Puedes usar corrector en el arco para que parezcan más rectas”, dijo Parti a la revista.

¿Qué rostros se ven bien con las cejas rectas?

“Una ceja recta ayuda a acortar un cara larga, muy afinada, longitudinal, para hacerla un poco más redonda. Aquellas personas con rostros en forma de corazón o redondos deben abstenerse y pueden favorecerse más con un arco marcado, como el estilo de Marilyn Monroe”, explica Parti a la revista Glamour.

Lo importante es que apliques ese antiguo dicho de sabiduría popular: “De la moda, lo que te acomoda”.