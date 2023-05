Uñas en TikTok: La vainilla cromada es lo último en tendencias de primavera

Si usas TikTok para ver las últimas tendencias en moda, maquillaje y belleza, seguramente habrás visto lo último sobre uñas: la vainilla cromada.

La influencer de uñas en TikTok @heygreatnails ha puesto de moda la tendencia, y en uno de sus últimos videos ha mostrado cómo es exactamente el paso a paso para lograr las uñas cromadas color vainilla.

También, la influencer @thehotblendofficial ha hecho su propia versión. Primero, la vemos pintar una base de tonaidades crema en sus uñas ovaladas, al igual que un recubrimiento de top coat, antes de agregar un elemento clave en las uñas cromadas: el polvo cromado.

“Honestamente, creo que esta va a ser la mayor tendencia de la primavera y el verano en cuestión de uñas,” dice en TikTok. Dice que el manicure en persona se ve incluso mucho mejor y que es “totalmente irreal”. Además, reconoce que con la luz los colores se ven muy difrerentes. “En el día se ve totalmente diferente a la noche, se hacen destellos de luz.”

Con un pincel para aplicar sombras, ella esparce el polvo vainilla cromado en sus uñas, creando un brillo muy original y especial. Según lo que explica la influencer, el polvo que utiliza es una mezcla de dos blancos perlados croma para lograr el color, así que incluso tú podrías hacer la misma mezcla dependiendo de los tonos que más te gusten.

Esta tendencia esta actualmente muy arriba y viral en TikTok, y uno de los comentarios en sus posts afirma: “Las uñas parecen perlas”. Otra usuaria afirma que la tendencia llega a tiempo para la temporada de bodas de la primavera y todos los looks que llegan con ella. “Esta sería una super tendencia de uñas para una novia en un vestido elegante y chic de satín. Beso de chef.”, comentó.

Por su parte, según la revista Glamour, la influencer Victoria Magrath también ha sido un referente en esta tendencia, que también describió el look como “las uñas más lindas que he tenido” con un manicure un poco más rosado en la base.

Todos sus seguidores están de acuerdo, dicen que además de ser un manicure femenino, también es totalmente futurista y cool y va de acuerdo con los looks que siguen en tendencia de la moda Y2k. Si aún no has probado el manicure cromado, esta puede ser una super oportunidad para empezar.

