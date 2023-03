Paso a paso, Karol G explica cómo hacer el maquillaje del video de ‘Cairo’

Karol G no solamente se está tomando la industria de la música, también está haciendo sus pinitos en el mundo de la moda, de hecho, recientemente estuvo en la Semana de la Moda de París para asistir al desfile de Loewe. Pero antes de eso, protagonizó un video tutorial en la revista Vogue España, en la que revela varios secretos de belleza.

También te puede interesar: 7 consejos para maquillar la piel grasa y lograr un efecto duradero

Aquí encuentras más contenidos como este

En esta oportunidad, el interés de la reggaetonera fue recrear el maquillaje de uno de sus más recientes videoclips, ‘Cairo’. Entonces se le ve en la comodidad de un baño explicándole a sus seguidores cómo se hace paso por paso. A continuación te contamos.

¿Cómo hacer el maquillaje de Karol G en Cairo?

Como en cualquier tipo de maquillaje, la preparación es clave y la antioqueña es muy consciente de ello, “Estoy un poquito obsesionada con los productos de la piel”, confiesa y procede a usar un tónico para refrescar y que la piel quede iluminada y fresca.

“Mi piel era muy seca”, agrega, pero gracias a los cosméticos correctos pudo controlar la situación. También usa un antioxidante para mantener la piel pareja y evitar las manchas. Luego sigue con hidratante, para que la piel no se vea “como una torta” luego de aplicar el resto del maquillaje.

“Empecé a maquillarme, yo creo que más o menos, a los 16 años, fue la primera vez que usé a utilizar cosas en mi piel, empecé con los brillitos, encresparme las pestañitas, no con cosas muy fuertes, me gusta mantener siempre el maquillaje muy natural”, recordó la intérprete de ‘Bichota’.

Para terminar la preparación del cutis, Carolina Giraldo aplica bloqueador solar, algo que insiste en de vital importancia. Asimismo, también reveló que para ella es muy importante no solo cuidar del rostro, también cuello, manos y rodillas.

La base

A la hora de empezar con el maquillaje, Karol G empieza con un primer, sin embargo, indica que solo lo usa cuando se trata de algo especial, en su día a día prefiere evitarlo porque desea una apariencia más luminosa, “siento que esa es la salud de la piel y no me da pena salir a la calle y que mi piel se vea brillante”. Ella aplica el primer donde quiere que los poros se vean más cerrados.

Como siguiente paso, la celebridad sigue con una base líquida y la aplica con una esponja humedecida, pues según ella, le da un efecto más natural. Igualmente, aclara que no lleva el producto directamente a la piel, en vez, pone un poco en el dorso de su mano para evitar usar demasiado.

A continuación, sigue el corrector para las ojeras, también pone muy poco en el dorso de las manos y difumina cuidadosamente con la esponja, así evitará que queden marcas o líneas muy específicas.

Para lograr que todo el efecto se prolongue a lo largo de las horas, la antioqueña pasa una ligera capa de polvos traslúcidos con una brocha fluffy, además, hace un llamado a que solo usen lo necesarios, ya que para ella menos es más y un maquillaje natural es mucho más “bonito”.

Después prosigue a usar bronzer, asegura que prefiere los que son en polvo, ya que se considera “mala” para la versión cremosa. Aplica en los pómulos y la mandíbula.

Otro tip de Karol G: “Me gusta mucho ponerme hielo en lo cara, incluso antes de tener una situación especial, unos premios, o algo en lo que yo quiera que el maquillaje se me vea toda la noche bien y que de pronto no empiece a sudar mucho o algo, me pongo hielo antes, eso cierra mucho los poros, además le da firmeza a la piel, se ve bonita, se ve tersa, iluminada, es un súper tip”.

Luego sigue con el rubor: “Me encanta el rubor, siento que soy una cachetirroja empedernida, me encantan mis cachetitos rojos y en la nariz”.

Ojos

Karol G dice que no suele usar sombras en su día a día, pero para este look de video, usó sombras mate en tonos medios, como rosas y cafés, hacia la esquina exterior del ojo y llevando la brocha ligeramente hacia arriba, ya que busca un efecto alargado. Para terminar de demarcar la mirada, aplica una sombra un poco más oscura en el parpado inferior.

A continuación, sigue con un gel de cejas, ella las prefiere “tupidas, no muy delgadas”, con el mismo producto las peina hacia arriba. El siguiente paso es delinear, en vez de usar un delineador líquido, ella hace una línea ligera con una sombra oscuro y se encarga de que quede bien difuminada.

En cuanto a la pestañina, Giraldo prefiera una que tenga un cepillo resistente y delgado, porque así siente que sus pestañas quedan mejor peinadas y definidas.

Además: El inesperado color que se vuelve tendencia en uñas para esta temporada

Otro truco: “Empiezo desde adentro hacia afuera para que no se me olvide ningún pelito. Un tip cuando uno se echa pestañina, si quieres ir al verdadero extremo del ojo miras hacia el lado contrario, no miras hacía ahí porque de pronto te vas a lastimar más fácil, entonces, si voy hacia adentro del ojo miro hacia afuera (…) y voy moviendo el ojo a medida que voy al otro lado”.

Para rematar, la artista también aplica máscara de pestañas en la parte de abajo, ella dice que así el ojo se ve más grande y abierto.

Labios

Karol G no hace algo muy elaborado y es fan de las tintas de labios, mismas que también suele usar en sus mejillas, gracias a este producto logra que sus labios queden con color a lo largo del día sin importar lo que haga. Esta tinta también la aplica en los borden, para obtener un efecto más relleno. Para finalizar, usa un poco de bálsamo para labios.