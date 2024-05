Bogotá Fashion Week: Seven Seven presenta su nueva colección ‘Mycelium’

Como una representación de la infinita conexión en el ciclo de la vida y de su influencia en la sabiduría ancestral; el reino fungi se convirtió en el protagonista del primer fashion show de la marca local SEVEN SEVEN para presentar su nueva colaboración SEVEN STUDIO, con la marca de diseño colombiano, CUBEL.

La colección colaborativa SEVEN STUDIO x CUBEL se presentó en el piso 32 de las Torres ATRIO con el apoyo de Glenfiddich, en una experiencia sensorial y visual que elevó al beat de los sonidos y la bioluminiscencia, su propuesta de moda. Con una pasarela circular y una coreografía no convencional que puso en evidencia la inspiración conceptual de la colección, la marca elevó el micelio (estructuras que construyen los hongos bajo tierra) a un papel protagónico y de artífice en la conexión natural que existe entre nosotros, la tierra y el ciclo infinito de la vida; ante más de 200 espectadores.

Para Humberto Cubides, la esencia de esta colección va más allá de lo estético. “Este encuentro entre los mundos de CUBEL y SEVEN SEVEN es muy especial, logramos crear un concepto entre siluetas urbanas con estampados y detalles que evocan al micelio, resaltando las analogías entre estos seres propios del reino fungi y la humanidad, transmitiendo un mensaje de unidad y conexión”, afirma el director creativo detrás de la marca colombiana CUBEL.

La colaboración comprende 22 prendas, algunas mix-gender, “que pueden combinarse con el resto de la propuesta femenina y masculina, para crear looks statement, con ese vibe urbano característico de CUBEL y ese toque versátil y trendy característico de SEVEN SEVEN que busca que cada persona explore su propio estilo y que pueda llevarlas en distintas ocasiones del día, todos los días”.