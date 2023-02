¿De dónde salió la camiseta de Cara Delevigne en el Super Bowl?

El Super Bowl se caracteriza por ser uno de esos hitos de la cultura norteamericana en cuestión de deportes, pero también se ha convertido en uno de los shows más esperados en todo el resto del mundo.

Puede que pocos entendamos el futbol americano o incluso nos interese, pero sin duda esperamos al show intermedio, un concierto espectacular, que ha llegado a protagonizar Beyonce, Shakira, JLo, Coldplay, y este año, Rihanna.

Después de seis años lejos de los escenarios ha regresado y a más de uno lo fascinó con su outfit rojo, con la noticia de su embarazo, pues es la primera cantante embarazada que sube al escenario del Superbowl, y el fantástico show de bailarines.

Su outfit fue un mono de Loewe que el director creativo de la marca, Jonathan Anderson, confeccionó directamente para la cantante. También usó zapatillas Salomon y cantó éxitos tan esperados como como Umbrella, Only Girl (in the world) y Diamonds.

Cara Delevigne en el Super Bowl

La anticipación no se hizo esperar y fue Cara Delevigne la encargada de volverse viral apoyando el show de la cantante con la camiseta con el eslogan Rihanna concert interruped by a football game, wierd but whatever (concierto de Rihanna interrumpido por un partido de fútbol, extraño pero lo que sea).

La foto no solo muestra ese slogan sino que en la otra cara aparece la cara de Rihanna con un casco de futbol americano. Luego de que Cara Delevingne subió estas fotos a su perfil de Instagram los likes aumentaron en solo 24 horas hasta viralizarse y conseguir más de 3 millones.

¿Cuál es el origen de esta camiseta?

La realidad es que esta prenda no es nueva. Es una camiseta que precisamente lanzó Rihanna a principios de enero de 2023 para promocionar su regreso a través de la Super Bowl. Es la colección de ropa Savage x Fenty Game Day, y es una colección de edición limitada de 17 piezas que cuenta con sudaderas, joggers, gorros y camisetas.

Ahora también podrás encontrar que muchos quieren replicarla y aparecen también en páginas web como Etsy y otras plataformas, en las que el slogan está que arde.

Pronosticamos que será una de las camisetas que más veremos en famosas e influencers hasta final de año y durante la temporada de la Primavera 2023.

