Karl Lagerfeld: ¿cuáles fueron las últimas palabras del diseñador?

El nombre de Karl Lagerfeld ha sido muy mencionado en los últimos días a raíz de la nueva exposición que presenta el Museo Metropolitano de Nueva York, ‘Karl Lagerfeld: ‘A Line of Beauty’ y su respectiva Met Gala, con la que se reúnen fondos para el Instituto del Traje, así como todas las celebridades que atendieron con sus looks para rendir homenaje al icónico diseñador.

El couturier murió en febrero de 2019 y siempre se le recordará por su sinigual carrera de más de 50 años, en la que trabajó para grandes casas de moda, como Chanel, Fendi, Chloé o su firma homónima.

A propósito, su guardaespaldas, chófer, asistente y modelo por casi dos décadas, Sébastien Jondeau, conoció al alemán cuando apenas tenía 15 años, y vivió la muerte de él como si se trata de su padre. Para lidiar con esta pérdida, Jondeau publicó sus memorias en 2021 y tituló al libro: ‘Ça va, cher Karl?’ (¿Qué tal, querido Karl?), en el que relata su relación con el káiser.

“Me despedí de Karl esta mañana. Para siempre. Su alma y su cuerpo se han ido. En este día caótico, mucha gente. Demasiada gente. Y luego los amigos, los verdaderos, que vinieron a cenar. ¿La agenda de mañana? Casi nada. No quiero acostarme. Ordeno todo, lavo, limpio. Soy así, me gusta que todo esté impecable, limpio, perfecto. Vacío los ceniceros, enjuago los vasos. No bebo, casi nunca fumo, pero esta noche...”, expresa Sébastien Jondeau.

Los detalles importantes en el libro

El libro fue publicado por la editorial Flammarion y es una mirada a la vida del hombre acompañando a Karl Lagerfeld. También participó como colaboradora la editora Virginie Mouzat. Jondeau relata cómo era su vida en París, las fiestas, los desfiles de Chanel en diversas partes del mundo, las costumbres del diseñador, cómo era su cotidianidad junto a él, los buenos y los malos momentos.

En junio de 2015, estando en Saint Tropez, cuando tenía 81 años, Lagerfeld empezó a sufrir el padecimiento que le arrebató su vida. El primero en saber de su diagnóstico fue Sébastian, “Karl padecía cáncer de próstata, y no de páncreas, como todo el mundo dijo después”, dijo el francés, que en los próximos años cuidó de la salud de Karl.

Una declaración muy Karl

El estado del diseñador fue empeorando en enero de 2019 y el 18 de febrero fue ingresado en el Hospital Americano de París, al día siguiente falleció. De acuerdo con Sébastian Jondeau, incluso en su lecho de muerto no perdió la irreverencia por la que tanto se le conocía y sus últimas palabras fueron: “Es una lástima tener tres Rolls (Royce) y acabar en un cuarto horrible como este”.